GRANSKES: Daværende visepresident Joe Biden på basketkamp med sønnen Hunter Biden i Washington D.C. i januar 2010. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Republikanere ber om reiseinformasjonen til Joe Bidens sønn

Riksrett-avstemningen var knapt unnagjort før to republikanske senatorer varslet at de vil granske Hunter Biden.

Like etter frifinnelsen av Donald Trump i riksrettssaken var et faktum, kunngjorde to republikanske senatorer at de vil etterforske Hunter Biden – tidligere visepresident Joe Bidens sønn.

Hunter Biden er tidligere styremedlem i det ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon.

I et brev til lederen av USAs sikkerhetspoliti Secret Service, James Murray, ber Charles E. Grassley og Ron Johnson om å få en liste over de gangene Hunter Biden reiste med beskyttelse mens faren var visepresident. De vil også vite om han brukte myndighetenes fly.

– Vi vil se på en mulig interessekonflikt mellom forretningsaktivitetene til Hunter Biden og hans samarbeidspartnere under Obama-administrasjonen, spesielt med tanke på hans forretningsaktiviteter i Ukraina og Kina, skriver de ifølge Washington Post.

Grassley leder finanskomiteen i Senatet, mens Johnson er leder for sikkerhetskomiteen.

VIL ETTERFORSKE BIDEN: Den republikanske senatoren Ron Johnson under riksrettssaken i Senatet i januar. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Lindsay Graham, som leder justiskomiteen i Senatet, har tidligere presset på for en etterforskning av Hunter Biden, skriver Washington Post. Han ba i november utenriksminister Mike Pompeo om å fremskaffe dokumenter om Bidens kommunikasjon med Ukraina.

Søndag sa Graham til Fox News at han og flere andre republikanere kommer til å kalle inn vitner til høringer om Hunter Biden.

Ville granske Biden-hjelp

Hunter Biden var svært sentral i riksrettssaken mot den amerikanske presidenten, som i stor grad handlet om presidentens ønske om å gå Hunter og også faren Joe Biden etterforsket.

Et av anklagepunktene mot Trump var nettopp at han frøs bistandsmidler til Ukraina i et forsøk på å prøve å presse frem en gransking av far og sønn Biden.

Burisma etterforskes for korrupsjon, og Trump har blant annet kommet med anklager om at Joe Biden, som da var visepresident, forsøkte å hjelpe sønnen da han fikk statsadvokat Viktor Shokin, som ledet granskingen mot selskapet, fjernet.

Både amerikanske og ukrainske myndigheter har sagt det ikke finnes beviser på at Joe Biden eller sønnen Hunter har foretatt seg noe ulovlig i Ukraina.

– Har andre ting å gjøre

Ifølge Politico er det imidlertid ingen massiv støtte for en Biden-gransking i det republikanske partiet nå. Jim Risch, formann i Senatets utenrikskomité, sa tirsdag til avisen at han ikke har noen planer om å engasjere seg i noen slik etterforskning.

– Jeg har andre ting å gjøre akkurat nå, og jeg har ikke tenkt på dette i det hele tatt, sier han.

En talsperson for Bidens valgkampanje vil ikke kommentere saken overfor CNN.

I en uttalelse i oktober, lovet Hunter Biden at han ikke vil ta jobber for eller på vegne av utenlandske selskaper dersom faren blir president i 2020.

Han annonserte også at han trakk seg fra styret i et kinesisk selskap, en rolle han har blitt kritisert for av Donald Trump og hans allierte, skriver Reuters.

Publisert: 06.02.20 kl. 14:04

