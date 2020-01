SPØRSMÅL-NEKT: Den republikanske senatoren Rand Paul fikk ikke lest opp sitt spørsmål i riksrettssaken, og kalte umiddelbart inn til pressekonferanse. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Riksrettssaken: Nekter å lese opp spørsmål som navngir Ukraina-varsler

Senator Rand Paul meldte inn et spørsmål som navngir varsleren som er opphavet til Ukraina-skandalen, men høyesterettsjustitiarius John Roberts nektet å lese det opp i riksrettssaken.

Nå nettopp

Den republikanske senatoren Rand Paul var den første som krevde at navnet på varsleren skulle offentliggjøres, under et valgmøte med president Donald Trump i Kentucky i november. Den gang oppfordret han mediene om å publisere navnet til varsleren.

Under spørrerunden i riksrettssaken torsdag, leverte Paul et spørsmål som dreide seg om nettopp personen som varslet om bekymringer over at president Donald Trump skal ha presset Ukraina til å etterforske hans politiske rivaler, melder CNN.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts nektet imidlertid å lese opp spørsmålet. Salen var stille akkurat i det øyeblikket, mens majoritetsleder Mitch McConnell hvisket til en assistent, og reiste seg opp som om han skulle til å si noe. Så stilte senator Tammy Baldwin sitt spørsmål, som ikke var relatert til varsleren, og McConnell satte seg ned igjen.

Det gjorde imidlertid ikke Rand Paul: Senatoren til å marsjerte ut av salen for å holde en umiddelbar pressekonferanse og lese opp spørsmålet sitt til de oppmøtte journalistene.

– Jeg mener det var en feil beslutning å ikke tillate et spørsmål som ikke refererer til varsleren, sier Rand Paul ifølge CBS.

Rand Paul sier at han ikke vet hvem varsleren er, som i fjor meldte fra til generalinspektøren for etterretningstjenestene og ble katalysatoren for den nå pågående riksrettssaken mot president Trump.

– Mitt spørsmål dreier seg om to personer som er venner som arbeidet sammen i det nasjonale sikkerhetsrådet, som er blitt overhørt mens de snakket om å stille presidenten for riksrett for flere år siden, sier Paul.

Spørmålet som Paul ønsket å stille både til Demokratenes Adam Schiff, som er sjefanklager, og Trumps forsvarere, er om de var klar over at en navngitt tjenestemann i etterretningskomiteen i Representantenes hus hadde et «nært forhold» til en annen person mens de angivelig arbeidet sammen i Det nasjonale sikkerhetsrådet.

AUTORITET: USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts leser opp de skriftlige spørsmålene fra senatorene. Foto: Senatet via AP

Paul hevder at det finnes opplysninger om at disse to personene «kan ha arbeidet sammen for å plotte en riksrettssak mot president før det var formelle riksrettprosesser i gang i Representantenes hus. Forbindelsen mellom de to individene er ikke tidligere blitt rapportert av noe større mediehus.

Paul kaller seg selv «den største forsvareren av varslervernet» og sier han mener det er «et viktig spørsmål, et som fortjener å bli stilt».

– Spørsmålet refererer ikke til noen som helst som kan være, eller ikke være, en varsler, sier Paul - selv om han navngir den angivelige varsleren.

STRENET UT: Senator Rand Paul var ikke fornøyd med at spørsmålet hans ikke ble lest opp. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Senatoren fra Kentucky legger til at han vurderte hvorvidt han skulle be om en avstemning for å omgjøre Roberts beslutning «helt til siste minutt», men at han valgte å la være for å ikke forsinke saksgangen.

Da senatorene samlet seg igjen torsdag ettermiddag lokal tid, fikk Paul en liten reprimande av McConnell, ifølge Politico:

– Vi har vært respektfulle overfor høyesterettsjustitiarius unike posisjon i å lese opp våre spørsmål. Og jeg ønsker å kunne fortsette å forsikre ham at det nivået av respekt for ham vil fortsette, sa McConnell.

INNPISKER: Republikanernes majoritetsleder Mitch McConnell oppfordret senatorene til å fortsette å vise John Roberts respekt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rand Paul hadde allerede dagen før ymtet frempå om at han kom til å blåse navnet på den anonyme varsleren. De som forsvarer presidenten sier varsleren ikke burde beskyttes fordi vedkommende kan ha hatt politisk slagside mot Trump, mens Demokratene har argumentert med at varslerens opplysninger i stor grad har vist seg å stemme, bekreftet av vitner, og at det å navngi vedkommende kan sette varslerens liv i fare.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts kunngjorde at han ikke kommer til å lese opp spørsmål som navngir den angivelige varsleren, og oppfordret Paul til å klage etterpå.

Avstemning fredag

Republikanere ivrer nå for å få en rask slutt på riksrettssaken mot Donald Trump, til tross for de nye opplysningene fra John Bolton.

I spørsmålsrunden i Senatet onsdag gjorde Trumps forsvarere det klart at de slett ikke mener Boltons opplysninger gir grunnlag for å kalle ham inn som vitne.

Ifølge New York Times har USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton i et bokutkast skrevet at Trump i fjor sa at han ønsket å holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske myndigheter startet en etterforskning av Joe Biden. Han kan bli Trumps motkandidat i høstens presidentvalg.

Demokratene argumenterte onsdag for at Boltons bok ikke kan ignoreres, og de presset på for å få Senatet til å innkalle flere vitner.

Torsdag er andre og siste dag av spørsmålsrunden der senatorenes skriftlige spørsmål leses opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Fredag er det klart for avstemningen der vitnespørsmålet skal avgjøres.

Publisert: 30.01.20 kl. 21:47

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser