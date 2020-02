«FAKE NEWS»: Facebook forsøker å stagge spredningen av falske nyheter om dødsviruset. Foto: Wilfredo Lee / AP

Facebook tar grep for å hindre Corona-spredning på nett

Den amerikanske SoMe-giganten iverksetter flere tiltak for å forhindre at feilinformasjon om det dødelige viruset sprer seg.

Mens det er iverksatt nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning over landegrensene, kvesser også Facebook knivene i kampen mot feilinformasjon som florerer på deres plattformer.

Nettgiganten sier de har sett et oppsving i spredning av falsk informasjon og propaganda i forbindelse med det kinesiske virusutbruddet den siste tiden, skriver CBS News.

I et innlegg på et av selskapets sider skriver helseansvarlig for Facebook Kang-Xing Jin at de bistår verdens helsemyndigheter i viruskampen.

Noen av tiltakene de gjennomfører er:

**Å ha faktasjekkere som vurderer informasjonen som spres på nett som sant/usant. Hvis informasjonen blir falsifisert av faktasjekkerne vil selskapet forsøke å begrense spredningen av slike innlegg på Facebook og Instagram. De sier også at de vil sende brukere varslinger når informasjoner faktasjekket.

**Et annet tiltak er at Facebook vil sørge for at mest relevant og oppdatert informasjon vil komme i toppen av søk på og når man klikker seg videre på emneknagger relatert til viruset.

**De hjelper også forskere med data til deres design av modeller som skal predikere videre spredning. De tilbyr blant annet anonymisert data om brukernes bevegelser og oversikt over hvor tett folk befinner seg.

Ikke alle tiltakene er i bruk ennå, skriver Facebook.















Ifølge kinesiske myndigheter er i underkant av 10.000 mennesker bekreftet infisert av viruset med tilnavnet 2019-nCov, mens 258 mennesker har omkommet,skriver AFP. Samtlige dødsfall har funnet sted på Fastlands-Kina, og et titalls smittetilfeller er registrert utenfor landet, viser tall fra South China Morning Post.

Dødsfall og alvorlig sykdom er i hovedsak sett hos personer med underliggende sykdom, skriver Folkehelseinstituttet.

Se også: Spøkelsesbyen Wuhan

Fakta coronaviruset * Coronaviruset 2019-nCoV har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. * Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. * Det hittil ukjente viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom. * Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. * Råd for å forebygge går på god håndhygiene samt å unngå dråper fra host/nys gjennom luften, direkte kontakt og indirekte kontakt med smittede. * Inkubasjonstiden regnes til å være mellom 2 og 14 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

SYMPTOMER: Sykdommen starter gjerne med luftveisinfeksjon. De som er blitt alvorlig syke av coronaviruset, har gjerne alvorlig underliggende sykdom fra før.

Publisert: 01.02.20 kl. 03:23

