Retorisk skyts: USAs president Donald Trump og republikanerne vil bruke riksrettssaken, som etter alt å dømme vil ende med at Trump blir frikjent, «for alt det er verdt», mener eksperter.

Forsker om riksrettssaken: – Trump vil si at han har overlevd enda et politisk attentatforsøk

USAs president Donald Trump blir ikke dømt i riksrettssaken og kan se frem til gjenvalg, skal vi tro ekspertene.

Fredag ettermiddag lokal tid, stemte republikanerne ned et forslag om å kalle inn vitner i riksrettssaken mot president Donald Trump. Det er første gang i historien det ikke blir kalt inn vitner i en riksrettssak.

Utfallet av riksrettssaken skal avgjøres onsdag.

– Trump vil ikke bli dømt, sier Hilmar Langhelle Mjelde, postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, til VG. Han tror utfallet hadde blitt det samme, selv om demokratene skulle gjort et bedre forarbeid.

– Men han vil være en vanæret president for alltid. Historien husker nettopp de store hendelsene: presidentene som ble drept, krigspresidentene og presidentene som ble stilt for riksrett.

Trump er tiltalt for maktmisbruk i forbindelse med at han holdt tilbake militærbistand til Ukraina og ba landets president etterforske tidligere visepresident Joe Biden. Han anklages også for å ha hindret etterforskningen.

– Historisk populær

– Hva vil utviklingen i riksrettssaken bety for demokratene fram mot valget?

– Kortsiktig har demokratene oppnådd det de kunne her. De har utøvd den mest alvorlige tilsynsfunksjonen Grunnloven gir dem: riksrett. De visste på forhånd at Senatet ville bli Trumps brannmur, men innfridde suget på grasroten etter å stille Trump for riksrett.

Vant vitnekampen: Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, på vei ut av senatssalen like etter avstemningen om vitner fredag kveld. Republikanerne vant dragkampen om vitner i riksrettssaken. Foto: Thomas Nilsson / VG

I et historisk perspektiv har partiet som innledet riksrett alltid vunnet påfølgende presidentvalg. Samtidig er den store forskjellen denne gangen at riksrett ikke har fått det samme alvoret over seg som vi så under Watergate, vektlegger han.

Mjelde tror ikke det spiller så stor rolle hvilken kandidat demokratene nominerer.

– Trump har et samlet og fullmobilisert parti bak seg. Republikanerne har høyere valgdeltagelse historisk, og da skal det være nok til å sikre gjenvalg.

Utviklingen i riksrettssaken gir Trump en klar fordel:

– Trump får enda mer retorisk skyts til valgkampen. Han vil nå si at han har overlevd enda et politisk attentatforsøk. Trump er som president den ultimate innsideren, men hans outsider- og underdog-image er styrket. Det er det som gjør han historisk populær på grasrota i partiet. Valgkamppengene strømmer inn, vektlegger han.

Han mener også at Trump har håndtert riksrettssaken på en smart måte.

– Han har levert flere politiske resultater den siste tiden. Frihandelsavtaler, vist muskler i Midtøsten, og økonomien går som det griner. Det vil bety mye mer for mange velgere enn riksrett.

– Bumerangeffekt

Geir Stenseth, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og tidligere gjesteforsker på UC Berkeley School of Law i California, mener heller ikke det er noen reell sjanse for at Trump blir dømt.

Men en fordel for demokratene er at de nå har fått fri inn i helgen, så de demokratiske senatorene kan drive valgkamp til primærvalget.

– At demokratene fikk til å utsette hele avstemningen til onsdag, har antagelig – sett fra demokratenes side – også det strategiske elementet at Trump ikke får frifinnelse før han skal holde State of the Union-talen tirsdag, og da heller ikke før Super Bowl nå på søndag.

Stenseth trekker frem at Joe Biden ikke har greid å bli den klare kandidaten på demokratenes side før valget. Da blir det et spørsmål om en av de mer radikale som Sanders eller Warren måtte ha størst sjanse.

– Med Pete Buttigieg, hvis han skulle klare å få en ordentlig boost i de første primærvalgene, vil man i hvert fall få en person som er en interessant kontrast til Trump – en ung kandidat som har vært i det militæret og har en veldig god CV.

Kontrast til Trump: Pete Buttigieg er borgermester i South Bend i Indiana. I april ble han offisielt en av demokratenes kandidater til presidentvalget i USA 2020. Foto: Gary He / EPA

– I retrospekt, er det noe demokratene burde gjort annerledes i riksrettsprosessen?

– Det er det helt åpenbart. Sett i retrospekt, gikk det altfor fort i Representantens hus. Det virket som om det var om å gjøre å få nok informasjon – dokumenter og vitner – til å overbevise hele den demokratiske siden om at dette var en god sak. Men man visste fra første stund at de republikanske medlemmene av Huset ikke ville være med på å reise tiltale. Da fikk demokratene tiltalen tilbake som en betydelig bumerangeffekt, sier han og vektlegger:

– Demokratene har gjort det de ønsket hele tiden: å stille Trump for riksrett – men feilet med å få ham dømt. Og det kommer republikanerne til å bruke for alt det er verdt.

– Dyktig iscenesatt

Så lenge republikanerne har god kontroll på Senatet, blir ikke Trump dømt, mener ekspertene. Men det kan tenkes at det blir reist tiltale mot Trump for andre forhold etter at han har trådt av som president og mister immuniteten, påpeker Torbjørn Lindstrøm Knutsen, professor i statsvitenskap ved NTNU, som har amerikansk politikk blant sine fagfelt.

– Adam Schiff og de demokratiske senatorene har hamret på historien hele tiden: At Donald Trump er uansvarlig og uegnet til å være president. Dette budskapet har de fått ut til folket, sier han og legger til:

– Det er interessant at flere republikanske senatorer ser ut til å være enige i kjensgjerningene, men sier det ikke er nok til å få Trump dømt.

Han tror det er en strid innad i det republikanske partiet om Trump og hans politiske linje og stil, men påpeker at dette ikke vil rokke ved Trumps presidentkandidatur.

– Hvilken av demokratenes kandidater har best sjanse mot Trump?

– Jeg er tilbøyelig til å si ingen av dem. De tre ledende kandidatene er gamle og har ingen reelle sjanser mot Trump. Biden sier mye rart. Bernie har hatt noe hjertetrøbbel. Warren er i god form, men er for langt til venstre, sier han, og i likhet med Stenseth trekker han frem Pete Buttigieg – «Mayor Pete» -, som på lang sikt kanskje har den beste sjansen.

Knutsen mener demokratene ikke kunne gjort noe annerledes i riksrettsprosessen.

– De har vært flinke. De visste på forhånd at Senatets republikanere sto last og brast med presidenten og at riksrettshøringene ikke ville føre til annet enn at Trump ble frikjent. Demokratene hadde gjort et grundig forarbeid, de presenterte argumentene sine med videointervjuer og illustrasjoner på storskjerm. Dette var et spill for galleriet. Det var dyktig iscenesatt.

