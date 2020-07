En familie brøyter seg frem i oversvømte gater i Sreenagar i Bangladesh. Nærmere tre millioner mennesker i fattige Bangladesh rammes nå av det som regnes som en av landets største katastrofer de siste årene.

Flomkatastrofe i Sør-Asia: Mer enn 9,6 millioner rammet

I Sør-Asia herjer kraftig nedbør, og enda mer flom er ventet de kommende ukene. I Bangladesh ligger allerede en tredjedel av landet under vann.

– Folk i Bangladesh, India og Nepal befinner seg i en trippel katastrofe av flom, coronaviruset og en tilhørende sosioøkonomisk krise, sier Jagan Chapagain, generalsekretær i The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), til nyhetsbyrået AP.

Mer enn 9,6 millioner mennesker over hele Sør-Asia er rammet av den kraftige flommen, med hundretusener som sliter med å få mat og medisiner, ifølge AP.

– Oversvømmelse av jordbruksområder og ødeleggelse av avlinger kan presse millioner av mennesker, som allerede er påvirket av covid-19, videre inn i fattigdom, sier Chapagain.

Rundt 550 mennesker har omkommet i India, Bangladesh og Nepal, mens millioner er drevet bort fra hjemmene sine siden flommen startet forrige måned, opplyser IFRC.

Monsunene som nå skyller over Sør-Asia er årstidsavhengige oppsamlinger av vind og nedbør. I noen områder er det så mye som 10.000 millimeter nedbør i denne perioden.

India hardt rammet i 2019: 147 døde og hundretusener evakuert etter flom

Den årlige monsunen mellom juni og september dreper vanligvis hundrevis av mennesker i det tettbebodde området i flom, skred og lynnedslag.

Men dette året er det verste på lenge.

Kurigram er en av de hardest rammede områdene i Nord-Bangladesh, hvor tusenvis av mennesker har måttet forlate hjemmene sine og flytte opp i høyden. – Mange mennesker spiser ikke tre måltider om dagen, sier Mizanur Rahman Soikat, som jobber som frivillig, til AP. – Myndighetene og frivillige organisasjoner prøver å gi dem mat og medisiner, men det blir stadig vanskeligere å holde rede for de berørte på grunn av stigende vann, sier han.

En tredjedel av Bangladesh ligger nå under vann, og minst 81 mennesker har hittil omkommet i flommen. Myndigheter i Bangladesh varsler en forlenget katastrofe.

Visedirektør i Bangladess Flood Forecasting and Warning Center, Udoy Raihan, sier til nyhetsbyrået AFP at flommen vanligvis varer i to uker.

– Flommen har nå pågått i minst 20 dager, og det vil sannsynligvis fortsette i ytterligere ti til, sa han onsdag.

Siden Nepals monsunsesong begynte forrige måned, har skred, flom og lyn drept minst 131 mennesker i landet og etterlatt 48 savnede.

Den oversvømte Bagmati-elven i Katmandu har kostet minst 84 nepalere livet. Myndighetene varsler om stigende elvenivå også de neste dagene. Innbyggerne gjør så godt de kan for å fjerne vann som renner inn i huset deres etter at elven flommet over.

Både Nepal og Bangladesh sine smittetall har ifølge VGs oversikt holdt seg stabile de siste to ukene.

I nabolandet India er trenden derimot stigende. Landet er nå oppe i 1.238.798 registrert smittede, og 29.861 døde, med bare USA og Brasil med flere smittede i verden.

Ny virusbølge i India: 100 bryllupsgjester testet positivt

Med en pågående flomkatastrofe i landet i tillegg, er situasjonen vanskelig. Bare i Indias nordøstlige delstat Assam er rundt 2,5 millioner mennesker rammet og minst 113 døde, opplyser myndighetene.

Mange elver strømmer fremdeles over farenivå. Flommen har drept mer enn 100 dyr i Kaziranga nasjonalpark, som står på UNESCOs verdensarvliste.

Indisk helsepersonell gir medisiner til flomrammede fra en båt i Assam. En indisk gutt tar seg gjennom et oversvømmet område i Assam på en flåte. Mange landsbyboere blir boende i hjemmene sine, om de ikke er helt ødelagte.

Bilder hentet fra AFP, Reuters og AP

Publisert: 24.07.20 kl. 04:05

