HISSIG ORDVEKSLING: Alexandria Ocasio-Cortez sier hun ble trakassert i et nylig møte med Ted Yoho. Bildet av Ocasio-Cortez i Capito er fra mars 2020, og bildet av Yoho er fra mars 2017. Foto: AP

Ted Yoho ferdig som styremedlem i kristen organisasjon etter «AOC»-krangel

Etter en heftig ordveksling med Alexandia Ocasio-Cortez (30), er den republikanske kongressrepresentanten Ted Yoho (65) blitt bedt om å ga av som styremedlem i organisasjonen Bread for the World.

– Vi mener Ted Yohos nylige handlinger og ordene som er blitt rapportert i mediene ikke reflekterer de etiske standardene som forventes av medlemmer av vårt styre, sier den kristne organisasjonen Bread for the World i en uttalelse til CNN.

Organisasjonen sier til kanalen at det er det som har bedt Yoho om å gå av, etter at den svært populære – men også omstridte – demokratiske kongressrepresentanten Ocasio-Corte, også kalt «AOC», anklaget ham for trakassering tidligere i uken.

I et intervju med The Hill sa hun at Yoho hadde kalt henne «motbydelig» da de møtte hverandre på vei til og fra Capitol Hill mandag. følge avisen skal Yoho ha avsluttet samtalen med å kalle henne en «Fucking bitch».

Yoho har foreløpig ikke kommentert beslutningen til den kristne organisasjonen.

Han har tidligere beklaget for den «brå» måten han hadde samtalen med Oacsio-Cortez på, og sier at selv om de to er uenige om politikk, betyr det ikke at de skal være respektløse.

– Etter å ha vært gift i 45 år og hatt to døtre, er jeg veldig bevisst språket mitt. De krenkende ordene som pressen sier jeg sa, har jeg aldri sagt til noen kollega, og hvis jeg ble tolket slik, beklager jeg for at de misforsto, sa han i Representantenes hus ifølge CNN.

Torsdag gikk Ocasio-Cortez på talerstolen i Representantenes hus for å snakke om sexistisk kultur som «aksepterer vold og voldelig språk mot kvinner», sammen med flere andre demokratiske kongressrepresentanter. Her gikk hun også hardt ut mot Yohos beklagelse, som hun mente ikke holdt mål.

– En anstendig mann beklager ikke for å redde ansikt, ikke for å vinne en stemme. Han beklager oppriktig, for å rette opp i og erkjenne skaden som er gjort, slik at vi alle kan gå videre, sa hun blant annet.

Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sa torsdag til New York Times at han mener saken nå bør legges død.

– Når noen sier unnskyld, bør de bli tilgitt, sier Kevin McCarthy, som er mindretallsleder i Representantenes hus, til avisen.

Publisert: 26.07.20 kl. 03:05

