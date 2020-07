Trump åpner for valgutsettelse

I en Twitter-melding torsdag skriver USAs president at å bruke poststemmer i årets presidentvalg vil bli unøyaktig og uredelig.

Oppdatert nå nettopp

Grunnet coronaviruset har muligheten til å bruke post-stemmer ved årets presidentvalg i USA blitt diskutert. Donald Trump har lenge vært kritisk til dette, og har blant annet sagt at han ikke vil si om han vil godta utfallet av valget dersom det blir gjennomført på denne måten.

Torsdag skriver han på Twitter at valget vil bli «unøyaktig og uredelig».

– Post-stemmer vil være det mest uredelig valget i historien. En stor flause for USA. Utsett valget til folk kan stemme sikkert og skikkelig, skriver han videre.

I et klipp fra Access Hollywood fra 2004 har det også blitt tydelig at Donald Trump selv har stemt ved hjelp av poststemmer, skriver Independent.

På tirsdagens kongresshøring bekreftet også USAs justisminister, William Barr, at han har benyttet seg av poststemme ved minst en anledning tidligere. Han hevdet at problemet oppstår når hele stater skal stemme.

Demokraten Mary Gray Scanlon påpekte på sin side at fem stater allerede benytter seg av poststemmer ved vanlige valg.

– I nærheten av et kupp

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit er svært kritisk til Twitter-meldingen fra presidenten.

– Siden 1845 har det vært slik at det skal være på den første tirsdagen etter den første mandagen i november. Det er lovfestet at slik er det, sier hun.

– Når han nå antyder at han vil utsette valget, er det i nærheten av et kupp, vil jeg si, legger Skartveit til.

Hun sier videre at hun tror han har bygget mistillit til hele valgresultatet i tilfelle han skulle tape.

– Han er veldig dårlig på å tape. Han har til og med tidligere antydet at dersom han taper er det ikke sikkert han vil respektere utfallet av valget, som også er helt oppsiktsvekkende i et demokrati. Særlig i et land som USA som er et av de landene som har lengst demokratiske tradisjoner og med veldig sterke demokratiske institusjoner.

Kan ikke endre valgdatoen

Hilmar Mjelde, seniorforsker ved Norwegian Research Centre, sier til VG at president Trump ikke kan endre på valgdatoen.

– Dette blir slått fast i den amerikanske grunnloven. Det er kun Kongressen som kan endre valgdatoen, noe som politisk er 100 prosent utelukket, sier han.

Mjelde sier Trump ikke får gjort noe med det gjeldende lovverket.

– Trumps presidentskap tar uansett slutt 20. januar 2021, om han ikke da gjenvelges, sier han.

USA-EKSPERT: Seniorforsker ved Norwegian Research Centre, Hilmar Mjelde, sier Trump ikke kan endre på valgdatoen. Foto: Privat

En av årsakene til at Trump kommer med dette utspillet mener Mjelde dreier seg om USAs nyeste økonomitall, som kom i dag.

USAs økonomi krympet med 32,9 prosent i andre kvartal, noe som i følge New York Times er et rekordfall.

– Økonomitallene som kom ut i dag er katastrofale for ham.

Men Mjelde er klar i talen: Trump kan ikke endre valgdatoen.

Twitter-meldingen kommer like etter at det ble klart at USAs økonomi er i fritt fall.

USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) estimeres til å ha falt med 32,9 prosent på årsbasis i andre kvartal, mens det privat forbruket falt 34,6 prosent, viser foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

– Kvartalet var en katastrofe på alle områder, spesielt med et så kraftig fall i privat forbruk, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 til E24.

Vært kritisk lenge

Studier har tidligere vist at poststemme-systemet ikke åpner for omfattende valgjuks.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl, sa i starten av juni til VG at begge sider kan så tvil om valgresultatet.

Enten ved at velgerne mener at de ikke har fått muligheten til å stemme på en trygg måte, eller at de mener det har forekommet valgfusk på grunn av poststemmer, sa hun til VG.

Trump har tidligere vært veldig kritisk til poststemmer, som han har hevdet kommer til å føre til at stemmebokser blir stjålet, at stemmer forfalskes og ulovlig utskrevne stemmesedler.

Under kongresshøringen av William Barr på tirsdag ble justisministeren også spurt om hans holdning til poststemmer. Da bekreftet Barr at han ikke stolte på dem, og at det åpnet for at utenlandske aktører kunne påvirke valget.

På spørsmål fra demokraten Mary Gray Scanlon på om han har beviser for dette svarte han:

– Nei, men det er sunn fornuft.

Publisert: 30.07.20 kl. 15:01 Oppdatert: 30.07.20 kl. 15:58

Fra andre aviser