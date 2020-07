Donald Trump: – Utsett valget til folk kan stemme sikkert og skikkelig?

I en Twitter-melding torsdag skriver USAs president at å bruke poststemmer i årets presidentvalg vil bli unøyaktig og uredelig.

Grunnet coronaviruset har det i de siste månedene blitt diskutert for muligheten til å bruke post-stemmer for å avgjøre årets presidentvalg i USA. Donald Trump har lenge vært kritisk til dette, og har blant annet sagt at han ikke vil si om han vil godta utfallet av valget dersom det blir gjennomført på denne måten.

Torsdag skriver han på Twitter at valget vil bli «unøyaktig og uredelig».

– Post-stemmer vil være det mest uredelig valget i historien. En stor flause for USA. Utsett valget til folk kan stemme sikkert og skikkelig? skriver han videre.

Studier har tidligere vist at poststemme-systemet ikke åpner for omfattende valgjuks.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl, sa i starten av juni til VG at begge sider kan betvile valgresultatet.

Enten ved at velgerne mener at de ikke har fått muligheten til å stemme på en trygg måte, eller at de mener det har forekommet valgfusk på grunn av poststemmer, sa hun til VG.

Trump har tidligere vært veldig kritisk til poststemmer, som han har hevdet kommer til å føre til at stemmebokser blir stjålet, forfalskning av stemmer og ulovlig utskrevet stemmesedler.

Under høringen av William Barr på tirsdag ble justisministeren også spurt om hans holdning til poststemmer. Da sa Barr at han ikke stolte på dem, og at det åpnet for at utenlandske aktører kunne påvirke valget.

På spørsmål fra demokraten Mary Gray Scanlon på om han har beviser for dette svarte han:

– Nei, men det er sunn fornuft.

