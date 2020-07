Folk står i timevis i bilkø for å bli testet for koronaviruset, her i Houston i Texas. Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Kapasiteten sprenges hos sykehus i USA

Fordi intensivenhetene er fulle, plasseres pasienter som sliter med å puste i respirator på legevakten på sykehus i USA.

Den raskt voksende bølgen av nye coronasmittede fyller legevaktmottaket på sykehus en rekke steder, og noen pasienter må ligge i korridorene med respirator.

Samtidig fører den nesten konstante overvåkningen som kreves av disse pasientene til at helsearbeidere, som samtidig må ta seg av andre akuttilfeller som brudd, slag og infeksjoner, slites helt ut.

I Texas sier doktor Alison Haddock ved Baylor College of Medicine at situasjonen er verre enn under orkanen Harvey i 2017, da store deler av Houston ble liggende under vann i ukevis. Texas registrerte ny dødsrekord fredag og over 10.000 nye smittede.

– Jeg har aldri sett noe som ligner denne covid-bølgen. Vi gjør vårt beste, men vi er ikke en intensivenhet, sier Haddock, som har jobbet på legevaktmottak siden 2007.

Hun sier at pasienter må vente i time etter time på å legges inn, og at de som er minst syke, ligger i korridorene for å gi plass til de sykeste.

I Seattle-området, der de første virustilfellene i USA dukket opp i februar, kommer nå en ny bølge coronasmittede til legevakten.

I Florida sier sykehusene at det er desperat mangel på Remdesivir, en medisin som kan forkorte sykdommen, slik at pasienter kan skrives ut tidligere og gi plass til nye.

Lørdag meldte også Florida om over 10.000 nye smittede og 90 nye dødsfall, mens Missouri satte rekord med 958 nye tilfeller på en dag. I Arizona ble det meldt om 2.742 nye smittede og 147 døde.

Ifølge ABC News har 19 delstater i USA satt rekord i daglige registrerte økninger i smittetilfeller denne uken: Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Nevada, New Mexico, Nord-Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Texas, Utah, Washington og Wisconsin.

Totalt er det registrert 3 711. 297 coronasmittetilfeller i USA, ifølge VGs oversikt. Det er registrert 140. 119 dødsfall i landet.

Det er særlig i Sørstatene og i vest, der en rekke guvernører gjenåpnet sine stater til tross for at epidemien fortsatte, at det dag for dag registreres nye høye tall.

I sørstatene sprer viruset seg så raskt at smittesporing ikke lenger er mulig, ifølge Dr. Peter Hotez fra Baylor College of Medicine.

– Smittetilfellene øker så raskt at vi ikke engang kan drive smittesporing lenger. Jeg kan ikke se for meg hvordan det i det hele tatt skal være mulig, sa han til CNN forrige uke.

I Kentucky har det blitt rapportert om 583 nye smittetilfeller det siste døgnet, noe som er den nest-høyeste økningen i delstaten, skriver ABC News.

– Det betyr at dette er en farlig periode, og det kan ikke forklares bort med vår økte testing, sier guvernør Andy Beshear i en uttalelse.

– Vi må være forsiktige. Vi må sørge for at vi bruker munnbind, fordi dagens smittetilfeller reflekterer situasjonen for 14 dager siden før vi påbød dem, sier han.

Tirsdag forrige uke skrev CNN at minst 56 intensivavdelinger i Florida hadde nådd grensen for kapasitet, og at 35 andre hadde ti prosent ledige senger eller mindre, ifølge lokale helsemyndigheter

