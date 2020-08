TRYGGE: Carl Morten Ødegård (42) sammen med sin kone Elizabeth Hendry og sønnen Magnus James Hendry Ødegård (3). De bor fast i Beirut, bare et par kilometer fra eksplosjonen. Foto: Privat

Carl Morten (42) overlevde Beirut-eksplosjonen: – Bilen ble kastet opp i været

Carl Morten Ødegård (42) satt i bilen da eksplosjonen gikk av i Beirut – bare kilometer unna var kona og sønnen Magnus på tre år.

Nå nettopp

Lyden av knust glass i det han kjører hjemover langs ødelagte gater er det han husker best fra eksplosjonen i Beirut. Carl Morten Ødegård har bodd i Libanon permanent siden 2019, og tidligere jobbet i Syria i forbindelse med sitt arbeid som nestleder for Røde Kors sitt regionalkontor i Midtøsten.

– Alle gater var dekket av glass. Eksplosjonen var helt uvirkelig, forteller han til VG over telefon.

Det var like før lockdown i Libanon, et tiltak som har blitt satt inn for å begrense spredningen av corona. Gatene var fulle av folk som hastet hjemover for å komme tilbake til sine familier, andre var alt ute og gikk langs havnen før portforbudet.

FARGET HIMMELEN: Bildet er tatt av Ødegård like etter eksplosjonen, om lag to kilometer unna. Foto: Privat.

Lettet fra bakken

Det var ingenting som tydet på at en katastrofe snart var i ferd med å inntreffe. Carl Morten Ødegård satt bak rattet og lyttet til radio da det plutselig smalt.

– Bilen ble kastet opp i været. Den lettet fysisk fra bakken, men landet på fire hjul igjen. Det var fullt kaos, ting falt fra bygninger lenge etter eksplosjonen. Det var mange sårede mennesker. Trykkbølgen etter eksplosjonen var enorm, forteller Ødegård.

Han var omtrent to kilometer fra episenteret til eksplosjonen. Ødegård svingte av veien, og ringte hjem.

– Det var bare hell at ikke familien ble skadet, forteller han.

FLYDD INNOVER: Slik så stua ut minutter etter eksplosjonen. Foto: Privat

Ødelagt hjem

I en leilighet på sørfronten bor Ødegård sammen med sin kone Elizabeth Hendry og sønnen Magnus på tre og et halvt år.

– Hele stua ble blåst inn. De var hjemme da det skjedde, men heldigvis i den andre enden av leiligheten. Man gjør seg noen tanker om hva som kunne ha skjedd.

UVIRKELIG: Carl Morten Ødegård beskriver hele situasjonen som uvirkelig. Foto: Privat.

– Hvordan har du snakket med sønnen din om det som skjedde?

– Han var tydelig påvirket den samme kvelden. Vi kunne ikke oppholde oss i stua, men han har fortsatt lekerommet sitt. Vi forsøker å holde alt så normalt som mulig. Vi unngår å vise ham videoer, men snakker med ham om det som har skjedd.

Hverken for ham eller kona som også jobber innen humanitært arbeid er det aktuelt å forlate Libanon nå.

– Vi kommer til å bli her for å gjøre vår del av jobben, understreker Ødegård.

USKADET: Familien Ødegård kom uskadet fra Beirut-eksplosjonen. Her spiser familien middag på lekerommet til sønnen Magnus James Hendry Ødegård samme kveld som eksplosjonen. Stua er dekket av glass. Foto: Privat.

– Jobber på spreng

Linn Bukåsen er regionleder for Midtøsten hos Redd Barna. På spørsmål om hvor mange barn som antas å være skadet som følge av eksplosjonen forteller hun at de på nåværende tidspunkt ikke har oversikt.

– Vi jobber på spreng for å få oversikt over situasjonen. Vi frykter det er mange barn det er snakk om, både når det gjelder skadde, og når det gjelder omkomne.

Så langt er det rapportert om 157 døde og 5000 skadde etter den enorme eksplosjonen i Beirut tirsdag 4. august. Fortsatt lettes det etter savnede.

– Vi er redd for at barn kan ha blitt borte fra foreldrene sine i kaoset. Der står vi parat til å kunne hjelpe.

KAOTISK: Linda Bukåsen er regionleder for Midtøsten hos Redd Barna. Hun forteller at de frykter at mange barn har kommet vekk fra foreldrene sine som følge av kaoset. Foto: Privat.

Flere hundre tusen er hjemløse

Et sted mellom 200.000– 300.000 anslås å nå være hjemløse. Redd Barna sin midtøstenleder forteller at de har estimert at 100.000 barn i Libanon nå er uten et hjem.

Som resten av verden er Libanon preget av coronapandemien. Før viruset slo inn over landet, opplevde Libanon en kraftig økonomisk smell. Eksplosjonen føyer seg inn som tredje nasjonale krise på kort tid.

– Hvordan er situasjonen på sykehusene nå?

– De rapportene vi har fått, er at de er overfylte. Legene må velge vekk pasienter fordi kapasiteten er sprengt.

Kritisk for sykehusene

Aria Danika er nestleder for Leger Uten Grenser i Libanon. Hun er bekymret for kapasiteten ved sykehusene etter at tre sykehus i Beirut ble fysisk rammet av eksplosjonen. Pasientene ved disse sykehusene måtte evakueres.

– Allerede før eksplosjonen inntraff var det et problem med lite medisinsk utstyr, du kan forestille deg hvordan situasjonen er nå, sier hun.

De to siste dagene har Libanon opplevd en plutselig økning av Covid 19, forteller Danika. Dette legger et ytterligere press på helsevesenet.

– Vi gjør vårt beste, og forsøker å finne ut hvordan vi kan nå ut til dem med størst behov.

Publisert: 10.08.20 kl. 12:52

Les også

Fra andre aviser