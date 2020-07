SKUTT OPP: Romsonden Tianwen-1 tok av fra Wenchang Space Launch Centre i Hainan i Kina torsdag morgen. Foto: NOEL CELIS / AFP

Kina setter kursen for Mars

Kina har skutt opp en romsonde som nå setter kursen mot Mars. Kineserne kom dermed USA i forkjøpet, men ble slått av en arabisk romsonde.

NTB

Nå nettopp

Raketten med romsonden Tianwen-1 ble skutt opp fra Wenchang-basen på øya Hainan sør i Kina torsdag morgen, og oppskytingen var ifølge kinesiske myndigheter vellykket.

Årets sommer er høysesong for å skyte ut sonder til Mars ettersom Jorda og Mars er nærmest hverandre i sine baner.

De forente arabiske emirater skjøt opp romsonden Hope mandag, og den amerikanske romsonden Perseverance er også klar til oppskyting.

les også Nye og unike bilder av solen

De forente arabiske emirater skulle etter planen sende opp sonden Hope 15. juli, den første fra noe arabisk land. Værforholdene på det avsidesliggende romsenteret Tanegashima i Japan får skylda for at utskytingen utsettes med to dager.

Romfartsorganisasjonene i alle tre land vil lete etter tegn til tidligere liv på Mars og høste erfaringer med tanke på en gang å sende mennesker til overflaten.

les også SpaceX’ første bemannede rakett er skutt opp

En fjerde planlagte oppskyting denne sommeren, det EU-russiske prosjektet ExoMars, er utsatt til 2022 på grunn av ringvirkninger av covid-19-pandemien.

Den korteste avstanden mellom de to steinplanetene i det innerste solsystemet er da 55 millioner kilometer, og ferden vil ta seks måneder. De to naboplanetene kommer ikke så ofte i denne posisjonen i forhold til hverandre. Det skjer bare hver 26. måned.

Mars er en gigantisk, ugjestmild isørken med ekstreme temperaturer. For 3,5 milliarder år siden mistet planeten sin atmosfære og ble offer for kosmisk stråling.

Publisert: 23.07.20 kl. 07:52

Les også

Fra andre aviser