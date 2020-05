TALE TIL NASJONEN: Britiske familier samlet seg rundt tv-skjermene søndag kveld, for å høre Boris Johnson plan for gjenåpning i tiden som kommer. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Boris Johnson: For tidlig å heve britisk nedstengning

Klokken 20 søndag kveld la Boris Johnson frem planen for å gjenåpne landet gradvis. Til tross for at Storbritannia har Europas høyeste dødstall, sier statsministeren at nedstengningen av landet «har forhindret en katastrofe».

Boris Johnson holdt søndag kveld en TV-sendt tale der han la fram planene for gradvis gjenåpning av landet, som starter allerede mandag.

Til tross for at Storbritannia har Europas høyeste dødstall, sier Johnson at nedstengningen av landet «har forhindret en katastrofe».

Johnson kunngjorde at det skal innføres et alarmsystem bestående av fem nivåer, der nivå én er ingen virus og fem er det mest alvorlige. Storbritannia er i dag på nivå fire.

Den britiske statsministeren sa han vil gå mer i detalj i Parlamentet på mandag.

Nedstengningen av landet vil vare fram til 1. juni, med visse endringer:

– Ubegrenset utendørs trening vil fra mandag av bli lovlig. Frem til i dag har det kun vært lov med én daglig treningsøkt.

– Det vil bli lov til å være utendørs med egen familie.

– Hagesentre kan åpne, mens det fortsatt vil være retningslinjer for andre butikker.

– Butikker og skoler kan muligens åpne fra 1. juni. Det vil bli en gradvis åpning av barneskolene i England, hvor seksåringene er først ut.

– Fra mandag av oppfordres alle som ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra til å gå på jobb.

– Restauranter og puber forblir stengt.

– Personer som kommer til landet vil bli satt i to ukers karantene.

– Anbefalt bruk av munnbind.

– Det varsles høyere bøter for brudd på reglene.

Det er ventet at en avgjørelse om Premier League vil komme i løpet av neste uke.

SA INGENTING OM OPPSTART: Britiske aviser skrev før søndagens tale at den britiske regjeringen vurderer oppstart av Premier League i slutten av juni, men Boris Johnson nevnte ikke noe om dette i talen. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS / NTB scanpix

Johnson har tidligere uttalt at coronaviruset er den største utfordringen til Storbritannia siden andre verdenskrig. Selv ble han alvorlig syk som følge av viruset. Han har selv sagt at «det kunne gått begge veier». Han var innlagt i en uke på sykehus, der han fikk intensivbehandling.

Johnson har riktignok ingen planer om å forhaste seg med gjenåpningen av Storbritannia.

– Dette er ikke tiden for å heve nedstengningen. Vi skal heller ta de første varsomme skrittene for å tilpasse tiltakene våre, sa den britiske statsministeren i den TV-sendte talen.

Fikk kraftig kritikk

Statsministeren har tidligere fått kraftig kritikk for hvordan han har håndtert coronapandemien.

Johnson droppet de fem første informasjonsmøtene om corona, ville holde samfunnet åpent for å oppnå flokkimmunitet. Han fortsatte å håndhilse på folk til langt ut i mars måned.

27. Mars - ni dager etter at Johnson endret kurs og innførte lockdown og påbud om sosial distanse - kom nyheten om at statsministeren selv var smittet av coronaviruset.

«Coronaviruset: De 38 dagene da Storbritannia gikk i søvne inn i katastrofen», er tittelen på en sak fra den engelske avisen The Times.

Avisen skriver at «feil i februar kan ha kostet flere tusen menneskeliv».

