PRESSEBRIFING: President Donald Trump på vei ut etter en pressekonferanse i Det hvite hus. Både lørdag og søndag droppet han pressekonferansen. Foto: JIM WATSON / AFP

Medier: Derfor dropper Trump den daglige pressebrifingen

Etter flere oppfordringer fra sine egne, avlyser Donald Trump sine daglige pressekonferanser om coronasituasjonen i landet. Dårlige meningsmålinger og et ønske om å flytte fokus kan være noe av grunnen, ifølge amerikanske medier.

For første gang siden påskehelgen holdt ikke president Donald Trump lørdag sin daglige pressekonferanse om coronasituasjonen i USA, skriver The Hill.

Også søndag ble pressekonferansen avlyst.

Selv spurte Trump på Twitter lørdag hva som er vitsen med å holde pressekonferanser når mediene «kun stiller fiendtlige spørsmål for så å nekte å fortelle sannheten og riktig fakta».

– De får rekordhøye seertall, og det amerikanske folket får ikke annet enn falske nyheter. Ikke verdt tid og krefter, skrev Trump.

Twitter-meldingen kom noen få dager etter presidenten blant annet ba forskere sjekke om man kunne sprøyte inn desinfiserende midler i kroppen for å bli kvitt coronaviruset.

Kommentaren skapte internasjonal oppmerksomhet, og etter at flere eksperter advarte mot presidentenes forslag, sa han selv at han var sarkastisk.

Kilder sier til CNN at det er blitt gjort gjentagende forsøk av Trumps allierte på å få stoppet hans daglige pressekonferanser til tross for at presidenten har fortsatt praksisen.

Men helgens fravær kan være begynnelsen på nettopp dette.

Ansatte tett på presidenten opplyste til nyhetsnettstedet Axios fredag at Trump planlegger å kutte ned på de daglige, coronarelaterte pressekonferansene i Det hvite hus.

Ønsker fokus på økonomien

Flere ganger har presidentens orienteringer blitt store snakkiser: Han har blitt anklaget for å ha vist «propagandavideoer», og har senere rast mot en CNN-reporter som stilte spørsmål til hvorfor han leste opp en rosende artikkel om egen innsats.

Kildene til Axios sier at de tror de daglige oppdateringene er en av årsaken til at meningsmålingene ikke ser gode ut om dagen. Ferske tall viser at Trump ligger signifikant under i viktige delstater som Michigan, Pennsylvania og Florida, skriver New York Times.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trumps hjelpere ønsker å flytte fokus over til velkjent og tryggere terreng for presidenten, nemlig økonomien. De ønsker å rette fokus mot innsatsen som gjøres for å dempe de økonomiske konsekvensene av coronapandemien.

En ny republikansk meningsmåling viser at Trumps mulighet for gjenvalg, avhenger av amerikanernes oppfatning av hvor raskt økonomien stabiliseres etter nedstengningen som ble iverksatt for å hindre virusets spredning. Fabrikker, butikker og andre virksomheter over hele USA er stengt og over 26 millioner amerikanere er registrert som arbeidsledige.

Republikanere sier til Politico at en overeksponering kan sabotere Trumps gjenvalgskampanje før høstens presidentvalg, noe også flere partifeller uttrykker bekymring for til New York Times.

– Med økonomien i fritt fall står republikanerne overfor en utfordrende tid og det er en total omveltning fra hvor vi var for noen få måneder siden, sier den republikanske analytikeren Glen Bolger til avisen.

Coronaviruset har krevd over 54.000 menneskeliv i USA og over 960.000 personer er registrert smittet, viser VGs oversikt.

Trump avfeide lenge coronaviruset som en stor trussel, for deretter å skylde på andre når krisen var et faktum. Blant annet har han trukket støtten til Verdens helseorganisasjon, som ifølge Trump har skylden for de mange dødsfallene i USA.

Selv om Trump nå foreløpig avstår fra å holde sine daglige pressekonferanser, er han som vanlig svært aktiv på Twitter. søndag kveld ønsker han blant annet førstedame Melania gratulerer med dagen, før han senere kommer med mer kritikk mot det han kaller «Lamestream mediene».

Publisert: 27.04.20 kl. 02:30

