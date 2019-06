VEL BEVART: Med pels og tenner på plass ble denne forhistoriske ulven funnet i Yakutia i Sibir i fjor. Foto: Albert Protopopov

Fant 40.000 år gammelt ulvehode i Sibir

Ulven fra istiden har fortsatt både tenner og pels.

Nå nettopp







Ulvehodet ble ifølge Siberian Times funnet sommeren 2018 av en lokal mann som lette etter elfenben fra mammuter ved elvebredden av Indigirka nordøst for Yakutia i Sibir.

Nå har Naturhistorisk museum i Stockholm og japanske vitenskapsmenn funnet ut at hodet – som både har pels og tenner på plass – er rundt 40.000 år gammelt.

Ulven, som altså stammer fra istiden, ble vist frem for offentligheten på en mammut-utstlling i Tokyo i forrige uke.

les også Bonde fant 11.000 år gammel mammut i åkeren

Grunnen til at så mye av den fortsatt er intakt, er fordi det har blitt bevart i permafrost, forteller Valerii Plotnikov, en av forskerne ved mammut-avdelingen til vitenskapsakademiet i republikken Sakha til VG.

Han sier at funnet ikke er helt uvanlig: Det har blitt funnet flere arter bevart i permafrost i området de siste ti årene; de kommer til syne etter hvert som jordkloden blir varmere.

– Men det er unikt at vi har funnet en voksen ulv med så mye vev intakt, sier han.

Albert Protopopov, som leder vitenskapsakademiet i Sakha, sier til Guardian at han var usikker på hvor gammelt hodet kunne være, og at han sendte en prøve til Naturhistoriska riksmuseum i Stockholm i Sverige – som altså fant ut at hodet var hele 40.000 år gammelt. Sammen med vitenskapsmenn fra Jikei University School of Medicine i Tokyo skal de undersøke ulvens DNA.

Hensikten er å sammenlikne den førhistoriske ulven med moderne ulv, for å prøve å finne ut av hvordan arten har utviklet seg gjennom tidende.

Publisert: 13.06.19 kl. 01:56