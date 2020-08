PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin (t.v.) serverer Vladimir Putin på en av sine restauranter, her i Moskva. Foto: Misha Japaridze / AP POOL

«Putins kokk» truer med å ruinere Navalnyj

Mannen som gjerne kalles «Putins kokk» og har nære forbindelser til Kreml, truer med å ruinere Aleksej Navalnyj (44). Så sant ikke opposisjonslederen dør.

Jevgenij Prigozjin (59) er en vellykket forretningsmann som ble rik på blant annet å stå for cateringen i Kreml, derav tilnavnet «Putins kokk».

Navalnyj er mannen som sist torsdag ble brakt til sykehus i hui og hast. Hans støttespillere hevder at han er blitt forgiftet. Opposisjonspolitikeren ligger nå i koma på Charité-sykehuset i Berlin. De tyske legene sa mandag at det er tegn som tyder på at han er blitt forgiftet. Legene i Sibir, som først behandlet Navalnyj, påstår at de ikke har funnet giftstoffer i prøvene.

Det er Prigozjins selskap, Konkorde, som i en pressemelding, gjengitt av RBC, forteller at forretningsmannen vil forfølge Navalnyj, hans kompanjong Ljubov Sobol og deres antikorrupsjonsorganisasjon FBK. Det handler om en gjeld på drøyt 10 millioner kroner. Og Prigozjin sier at han vil fortsette til de står nakne tilbake:

– Jeg har til hensikt å strippe denne gruppen av samvittighetsløse mennesker for klær og sko, heter det i pressemeldingen.

– Hvis Navalnyj dør, skal jeg personlig ikke forfølge ham i denne verden.

Jevgenij Prigozjin er en meget omdiskutert forretningsmann. En rekke russiske og internasjonale medier har skrevet at han er med på å finansiere den private hæren «Wagner Group», nært knyttet til russiske myndigheter og som er i søkelyset for operasjoner flere steder i verden. Han beskyldes også for å finansiere «trollfabrikkene». Og at han var sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016. Selv benekter han alt dette.

Bakgrunnen for at Prigozjin nå truer med å ruinere Navalnyj, er en videreportasje fra korrupsjonsjegeren der det ble hevdet at et firma som leverer mat til skoler og barnehager, har dårlig kvalitet. En rett i Moskva dømte Navalnyj og hans organisasjon til å betale firmaet erstatning for tapt omdømme.

Nå har Prigozjin kjøpt denne gjelden. Han benekter mediameldinger om at han eier selskapet, som heter «Moskovskij Sjkolnik».

Jevgenij Prigozjin er, som Putin, oppvokst i St. Petersburg. Han drev med langrenn som barn og gikk på en sportsskole. I 1981, i det gamle Sovjetunionen, ble han dømt til 12 års fengsel for tyveri, svindel og prostitusjon.

Etter at han slapp ut av fengsel i 1990, så han businessmulighetene i det nye Russland, og begynte som pølseselger, så supermarkeder og restauranter. Sommeren 2001 hadde Vladimir Putin med seg Frankrikes daværende president Jacques Chirac til en fasjonabel restaurantbåt - og ble imponert av Progozjin, som selv sto for serveringen. Dette skal ha vært starten på Prigozjins nære forhold til Kreml.

Publisert: 28.08.20 kl. 12:47

