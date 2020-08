I natt holder han sitt livs viktigste tale

Han var bare 30 år da han ble amerikansk senator. 47 år senere holder han sitt livs viktigste tale i et nærmest tomt rom, når han i natt formelt tar imot demokratenes nominasjon som deres presidentkandidat i hjemstaten Delaware.

Under den fjerde og siste dagen av demokratenes landsmøte er det knyttet stor spenning til Bidens tale. Ifølge kona Jill Biden lader han opp med pizza og barnebarna, skriver CNN.

Kommunikasjonssjef Kate Bedingfield, mener amerikanerne vil se hvorfor Biden er rett mann til å ta over plassen i Det hvite hus.

– Det kommer til å bli tydelig hvordan han tilbyr et helt annet lederskap enn det vi har i dag, sa hun til CNN tidligere i dag.

På parkeringsplassen utenfor Chase Center i delstaten Delaware har det samlet seg flere biler. De skal følge Bidens tale fra en storskjerm. Det er ventet at Bidens tre barn vil introdusere presidentkandidaten.

– Jeg tror i dette øyeblikket leter amerikanere etter en leder, og i kveld kommer de til å møte en president, sier Bedingfield.

Ifølge CNN kommer ikke Trump til å bli en sentral del av talen.

Dersom 77 år gamle Joe Biden vinner valget, blir han den eldste som noensinne tas i ed som USAs president. Han var Obamas visepresident i åtte år, og under gårsdagen tale benyttet den tidligere presidenten tiden til å rose sin venn.

– I åtte år var Joe den siste personen i rommet da jeg sto overfor store beslutninger. Han gjorde meg til en bedre president. Han har personligheten og erfaringen som skal til for å gjøre landet vårt bedre.

I 2015 mistet Biden sønnen Beau Biden av hjernekreft. Dette var det andre store tapet som Biden-familien har opplevd.

18. desember 1971 ble Bidens første kone Neilia og parets ett år gamle datter Naomi drept i en bilulykke mens de var ute for å kjøpe juletre. Dette skjedde like etter at Biden ble valgt inn som senator i Washington. Han har vært åpen om tapet av sine kjære, og tidligere denne uken, da hans nåværende kone Jill Biden hold sin tale, snakket hun mye om hvordan tapet av sønnen har formet familien og presidentkandidaten.

De siste dagene har det vært flere store navn på talerstolene, og visepresidentkandidat Kamala Harris, (55) brukte blant annet talertiden sin under landsmøtets tredje dag til å kritisere presidentens håndtering av coronakrisen. Nå ønsker hun Biden lykke til på Twitter, med teksten «Go get ‘em»

I tillegg har blant annet tidligere de presidentene Barack Obama og Bill Clinton, tidligere presidentkandidat Hillary Clinton, Bernie Sanders, Michelle Obama og stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez talt til landsmøtet.

