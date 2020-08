Biden: - Skal bringe frem det beste i oss, ikke det verste

Natt til fredag aksepterte Joe Biden demokratenes nominasjon som presidentkandidat. Under talen gikk han i strupen på Trump som han mener har sviktet i beskytte USA. - Det er utilgivelig.

Oppdatert nå nettopp

– Gi folket lys, og de finner veien. Det er ord som passer for vår tid. Den nåværende presidenten har tatt oss med inn i mørket altfor lenge. For mye sinne, for mye frykt og for mye splittelse.

Under den fjerde og siste dagen av demokratenes landsmøte sto Biden på talerstolen i et nærmest tomt rom i hjemstaten Delaware etter å ha fått en gripende introduksjon av sine barn.

– Her og nå gir jeg dere mitt ord om dere velger meg som president, skal jeg bringe frem det beste i oss, ikke det verste. Jeg vil være alliert med lyset, ikke mørket. Det er på tide at vi kommer sammen.

les også Obama med kraftsalve mot Trump

Biden forteller at han ønsker å være en samlende president. Og lover å jobbe for dem som også ikke støtter han.

– Det er jobben til en president, å representere alle. Vi er ikke bare et land med røde og blå stater, vi er så mye mer enn det, vi er så mye bedre enn det.

Han trekker frem hvordan USA nå står i en ekstrem situasjon, med fire pågående kriser. Corona, hvor mer enn 170.000 menneskelig har gått tapt. Den økonomiske situasjonen. Rasismen i landet og klimatrusselen.

– Mer enn 50 millioner har meldt seg arbeidsledige i år, mer enn ti millioner kommer til å miste sin helseforsikring i år, mer enn én av seks små selskaper har blitt lagt ned i år. Og denne presidenten, om han blir valgt, du vet hva som vil skje.

– Vi kan velge å bli sintere, miste mer håp, splittes mer og leve i skyggen av mistanke, eller vi kan gripe denne sjansen og samles i lyset.

I strupen på Trump

Presidentkandidaten brukte deler av talen sin til å takke Obama, før han igjen går i strupen på Trump, og kaller det Trump har gjort for «utilgivelig».

– Takk, herr president. Du var en god president. En president våre barn kunne se opp til og gjorde det, sa han om tidligere president Obama.

– Ingen kommer til å si det om den nåværende okkupanten av Det hvite hus. Han våkner opp hver dag og tror jobben handler kun om han - ikke om deg. Er det det USA du ønsker?

– Vår president har sviktet i den mest grunnleggende plikten overfor nasjonen. Han har feilet i å beskytte oss. Det er utilgivelig. Jeg skal love dere. Jeg skal beskytte USA fra alle angrep, de vi kan se og de vi ikke kan se. Alltid. Uten unntak. Hver gang.

Biden mener det viktigste han vil gjøre, hvis han vinner valget i november – er å ta kontroll over viruset.

– Jeg forstår noe presidenten ikke forsto fra starten av: Vi vil ikke få økonomien tilbake, barna trygt til skolen og få livene våre tilbake, før vi håndterer dette viruset. Tragedien er at det ikke trengte å bli så ille. Bare se rundt deg, det er ikke så ille i Canada, Europa eller andre steder i verden. Presidenten venter på et mirakel. Jeg kan si at det ikke kommer noe mirakel.

– Jeg skjønner hvor vanskelig det er å ha håp akkurat nå. La meg si noe til dere som har mistet mest. Jeg har en forståelse av hvordan det er å miste noen du elsker. Jeg vet det store svarte hullet som åpner seg i brystet ditt, og hvordan du føler du blir dratt inn i det. Jeg vet hvor vondt og urettferdig livet kan være noen ganger. Men jeg har lært to ting. De har kanskje forlatt jorden, men de forlater aldri hjertet ditt. De er alltid med deg. Det andre er at jeg ut at veien gjennom smerte og sorg er å finne en mening.

les også Kamala Harris: – Vi fortjener så mye mer

Kan bli tidenes eldste president

Dersom 77 år gamle Joe Biden vinner valget, blir han den eldste som noensinne tas i ed som USAs president. Han var Obamas visepresident i åtte år, og under gårsdagen tale benyttet den tidligere presidenten tiden til å rose sin venn.

– I åtte år var Joe den siste personen i rommet da jeg sto overfor store beslutninger. Han gjorde meg til en bedre president. Han har personligheten og erfaringen som skal til for å gjøre landet vårt bedre.

I 2015 mistet Biden sønnen Beau Biden av hjernekreft. Dette var det andre store tapet som Biden-familien har opplevd.

– Jeg vil alltid har styrken, som bare kan komme fra familie. De gir meg mot, de løfter meg opp. Beau er ikke blant oss lenger, men han inspirerer meg hver dag, sa Biden i talen sin natt til fredag.

18. desember 1971 ble Bidens første kone Neilia og parets ett år gamle datter Naomi drept i en bilulykke mens de var ute for å kjøpe juletre. Dette skjedde like etter at Biden ble valgt inn som senator i Washington. Han har vært åpen om tapet av sine kjære, og tidligere denne uken, da hans nåværende kone Jill Biden hold sin tale, snakket hun mye om hvordan tapet av sønnen har formet familien og presidentkandidaten.

– Trump har sviktet oss

Blant dem som talte før Joe Biden var New Jersey-senator Cory Booker.

– Arbeiderne er under angrep. Forskjellene blir større, vår mellomklasse minsker og fattigdommen vedvarer. Donald Trump sier økonomien er god, samtidig risikerer 40 millioner amerikanere å miste hjemmene sine. Trump har sviktet oss, sa han.

– Sammen med Joe og Kamala i Det hvite hus skal vi øke minstelønnen, slik at ingen som jobber fulltid skal leve i fattigdom. Sammen skal vi kjempe for dem som holder oss friske, som holder oss trygge, som lærer opp barna våre. Vi står sammen med dem som lager mat, serverer og vasker, fortsatte han.

Wisconsin-senator Tammy Baldwin stilte spørsmålet: Hvordan land ønsker vi å være?

– Vil vi være et land hvor millionærer sniker seg unna skatt, eller et land der arbeidsklassefamilier får litt pusterom? Vil vi være et land hvor regninger relatert til helse begraver folk i gjeld, eller et land der helsetjenester er noe alle har råd til? Et land der tusenvis dør av et virus, eller hvor den amerikanske drømmen lever?

«Go get ‘em»

De siste dagene har det vært flere store navn på talerstolene, og visepresidentkandidat Kamala Harris, (55) brukte blant annet talertiden sin under landsmøtets tredje dag til å kritisere presidentens håndtering av coronakrisen.

– Jeg skal ikke gjøre dette alene. Jeg vil ha med meg en sterk visepresident. Kamala Harris. Hun er er en kraftig stemme for USA. Hennes historie er den amerikanske historien, sa Biden i talen.

I tillegg har blant annet tidligere de presidentene Barack Obama og Bill Clinton, tidligere presidentkandidat Hillary Clinton, Bernie Sanders, Michelle Obama og stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez talt til landsmøtet.

Se talen til tidligere president Barack Obama fra landsmøtet:

Publisert: 21.08.20 kl. 03:12 Oppdatert: 21.08.20 kl. 05:40

Les også

Fra andre aviser