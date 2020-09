SIER NEI: Donald Trump ønsker ikke være med på et WHO-samarbeid om en coronavaksine Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Trump og USA dropper internasjonalt vaksinesamarbeid

Mer enn 170 nasjoner er i samtaler om et globalt vaksinesamarbeid. Det blir uten USA, sier Trump-administrasjonen.

Knut Arne Hansen

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det melder blant annet Washington Post.

Ifølge avisen er en av grunnene at Verdens helseorganisasjon (WHO) leder samarbeidet, som har fått navnet Covid-19 Vaccines Global Access (Covax).

President Donald Trump valgte å trekke USA ut av WHO i slutten av mai, fordi han mener organisasjonen ikke har håndtert utbruddet av coronaviruset på en god nok måte og samtidig ikke gjort de endringene som USA har bedt om.

VGs corona-spesial: Så langt unna er vi en vaksine

Arbeidet ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), sammen med vaksinealliansene CEPI og GAVI. Ideen er at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan dele ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

Men samarbeidet blir altså uten stormakten USA.

– USA vil fortsette å samarbeide med våre internasjonale partnere for å forsikre at vi bekjemper viruset, men vi vil ikke innskrenkes av organisasjoner som påvirkes av det korrupte WHO og Kina, sier talsmann Judd Deere i Det hvite hus til Washington Post.

President Donald Trump har flere ganger uttalt at USA ligger godt an i utviklingen av en vaksine. Under sin pressekonferanse i Det hvite hus mandag, sa han at USA nå har flere vaksiner som har nådd fase tre av testingen, og at de «foreløpig snart blir godkjent».

Under Republikanernes landsmøte forrige uke, lovet presidenten velgerne en vaksine innen utgangen av året:

– Vi har beordret USAs vitenskapelige genier til å produsere en vaksine på rekordtid. Vi kommer til å ha en trygg og effektiv vaksine i år og sammen skal vi knuse viruset, sa han da.

les også Russland godkjenner coronavaksine etter kort tids testing: – Galimatias

– Gambler

Ifølge Washington Post pekes det imidlertid på at USAs valg om å holde seg utenfor det internasjonale samarbeidet kan få flere konsekvenser:

En ny vaksine vil neppe beskytte alle mot viruset, dermed vil deler av den amerikanske befolkningen være sårbare for smittetilfeller som kommer til landet via for eksempel turisme.

USAs er avhengig av at økonomien gjenoppbygges også utenfor USA, for at egen økonomi skal få en oppsving.

– USA gambler stort ved å velge en ensom-ulv-strategi, sier professor i global helse ved Georgetown universitetet, Lawrence Gostin, til avisen.

WHO har tidligere uttalt at man ikke må velge mellom Covax og egne vaksineprogrammer.

Norge er med

Mer enn 170 land er i samtaler om deltagelse i programmet. Blant dem som støtter det, er flere av USAs historiske allierte, blant annet Japan, Tyskland og EU-kommisjonen. Også Norge har sluttet seg til programmet.

– Det er helt avgjørende at EU åpner for muligheten til å bli med i samarbeidet, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

les også Slik skal Norge sikre seg en vaksine – EU forhandler om millioner av doser

Norge har også gitt milliarder til vaksineutvikling gjennom CEPI, for at også fattige land skal få tilgang på vaksiner.

– Det viktige Covax-initiativet ser nå dessverre ut til å kunne bli et rent bistandsprosjekt, hvor noen få rike land bidrar med penger, men samtidig ikke forplikter seg til å selv være med å dele på de vaksinene de kjøper seg tilgang til gjennom rene europeiske initiativer, har generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland uttalt.

Publisert: 02.09.20 kl. 05:22 Oppdatert: 02.09.20 kl. 05:40

Les også