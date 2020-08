KRAKOW: Ifølge Polsk politi utgjorde nordmannen en fare for liv og helse til mange mennesker. Foto: CZAREK SOKOLOWSKI / AP

Polsk politi: Coronasmittet nordmann rømte fra sykehus i Krakow

Etter å ha testet positivt på coronaviruset, skal den norske statsborgeren ha rømt fra sykehuset. Senere ble han tatt av politiet, idet han skulle være på vei mot Slovakia.

For mindre enn 10 minutter siden

Saken ble omtalt av en stor kommersiell radiostasjon i Polen, RMF24 og nettstedet MojaNorwegia, som retter seg mot polakker som bor i Norge fredag 14. august.

Saken hadde ifølge RMF24 sitt utspring om kvelden tirsdag 11. august, da den norske statsborgeren ifølge meldingen utøvde hærverk på seks parkerte biler i Krakow sentrum.

Han ble da arrestert. På grunn av skader i en hånd, ble han først overført til Universitetssykehuset i Krakow. Her ble han testet for coronaviruset og prøven viste seg å være positiv.

Mannen skal senere har rømt fra sykehuset, mot Slovakia. Etter to dager ble bilen funnet og nordmannen arrestert.

les også Norsk kjærestepar sitter coronafast i Polen: – Det er ingen hjelp å få

Polsk politi bekrefter

Pressetalsmann Janusz Hnatko ved distriktsadvokatens kontor for Kraków-Podgorze i Kraków bekrefter overfor VG i en e-post at saken med den norske statsborgeren ble registrert den 12. august.

I bekreftelsen fra påtalemyndigheten står det at politiet ble kontaktet av en ansatt ved Universitetssykehuset i Krakow etter at den norske statsborgeren med positivt COVID-19-resultat skal ha forlatt sykehusets avdeling for infeksjonssykdom klokken 21.40 den 11. august.

Det ble da tatt umiddelbare skritt for å arrestere nordmannen.

Etterforskningen ble iverksatt 12. august, overlatt til den sjette politistasjonen i Krakow.

Nordmannen ble samme dag siktet etter straffeloven, for å ha utgjort en fare for liv og helse til mange mennesker ved at han forårsaket en epidemiologisk trussel relatert til coronaviruset og oppholdt seg på ukjente steder.

Nordmannen er nå satt i midlertidig forvaring i tre måneder, som et forebyggende tiltak, ifølge kjennelsen fra tingretten for Kraków-Podgórze, 2. kriminaldivisjon i Kraków. Det opplyser Janusz Hnatko.

les også Nordmenn innlagt med covid-19 i Polen

Utenriksdepartementet (UD) er kjent med at en norsk borger er arrestert i Polen.

– Utenrikstjenesten tilbyr vedkommende konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for konsulær bistand til norske borgere i utlandet. Av hensyn til lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke gi ytterligere detaljer, skriver pressetalsperson i UD Siri Svendsen i en e-post til VG.

Publisert: 20.08.20 kl. 14:51

Mer om Coronaviruset Polen

Fra andre aviser