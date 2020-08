LIVSLANG DRØM: Joe Biden skal ha drømt om å bli president siden han var 20 år. Her under primærvalget i New Hampshire i februar, før corona stengte ned alt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Utpekt til å kjempe mot Trump: Dette er Bidens største styrker og svakheter

Familietragedier, demens-mistanke og klumsete uttalelser. Disse egenskapene vil kunne avgjøre valgkampen for Joe Biden (77).

«Folk kjenner meg», har Joe Biden slått fast flere ganger. «De gode nyhetene er at folk kjenner meg. De dårlige nyhetene er at folk kjenner meg», har han sagt.

To ganger tidligere har Joe Biden forsøkt å bli demokratenes presidentkandidat. På tredje forsøk lyktes han: Denne uken ble 77-åringen offisielt utnevnt til å stille mot Donald Trump.

Valgkampen går nå inn i en avgjørende fase, og det er ventet at personangrepene vil bli hyppigere og styggere. Til tross for at han leder på meningsmålingene, har Biden flere ting å frykte.

USA-kjennere forteller til VG hva de mener vil kunne føre Biden til toppen, og hva som kan skape trøbbel for ham.

Pluss: En samlende, kjedelig leder

La oss starte med det positive først. Biden står trygt plassert i sentrum av Det demokratiske partiet og appellerer til en sammensatt gruppe velgere og partimedlemmer.

Han er populær blant den hvite arbeiderklassen, kvinnelige velgere, så vel som afrikansk-amerikanere. Han er ingen venstreradikaler som Bernie Sanders, og kan tiltrekke seg republikanere som ikke liker Trump. Samtidig har han en viss vridning mot venstre, som gjør ham mer spiselig for den fløyen.

FLOYD-STØTTE: Biden talte fra storskjermen under begravelsen til afrikansk-amerikanske George Floyd, som ble drept av politiet i Minneapolis 25. mai. Foto: Godofredo A. Vásquez / AP

– Han fremstår som en samlende leder. Han er mainstream og kjedelig, oppsummerer Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap med spesialisering i amerikansk politikk ved NTNU.

For Biden kan hans alminnelighet være en styrke i valgkampen, argumenterer Bailey.

– Mange er lei av stygge uttalelser. Biden er ikke barnslig som Bush var, han er ikke så ekstrem som Sanders er, men oppfører seg som en voksen, inkluderende politiker, mener hun.

USA-EKSPERT: Professor Jennifer Leigh Bailey, ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

– Og han er en hvit mann. Jeg tror det kan ha noe å si, selv om jeg skulle ønske det ikke var sånn.

For Demokratene var ikke dette tidspunktet for å satse på en radikaler, en kvinne eller en person med minoritetsbakgrunn. Partiet har ett felles mål, og for å nå dette, valgte de et sikkert, kjedelig kort, ifølge Bailey.

– Det demokratiske partiet er mer interessert i å bli kvitt Donald Trump enn å velge Joe Biden, sier professoren.

DUELL: Den ene er 74 år, den andre er 77. Slaget om USA står mellom Donald Trump og Joe Biden 3. november. Foto: AP

Pluss: Han er ikke Donald Trump

Og det bringer oss over til neste poeng – motkandidaten er Bidens største fordel. Det mener i alle fall USA-ekspert Hans Olav Lahlum.

– Den viktigste egenskapen til Joe Biden i årets valg er at han ikke er Donald Trump. Det er en veldig uvanlig situasjon å skulle vinne mot noen, mer enn å vinne på den man er, sier Lahlum, som er aktuell med boken «Trump, Biden og slaget om USA».

Valget 2020 blir mer som en folkeavstemning for og imot Trump å regne, mener han.

USA-KJENNER: Hans Olav Lahlum er historiker og forfatter med særskilt interesse for USA. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Pluss: Vekker sympati

Bidens personlige historie er en annen viktig fordel for ham i valgkampen, mener Lahlum.

– Livshistorien hans har inngitt stor sympati på tvers av partigrenser. Han er en familiemann fra middelklassen, som har vokst opp midt i USA. Han er ikke spesielt rik og har hatt lite skandaler. Han har opplevd å miste både et lite og et voksent barn, og en ektefelle. Dette har gitt ham stor respekt og sympati, sier Lahlum.

Biden har sørget åpent og offentlig. Dette har gjort at han er blitt en slags sjelesørger for mange, påpeker Vårin Alme, statsviter og kommentator i AmerikanskPolitikk.no.

– Fordi han også av karakter er så nær og personlig, gjør det at han er godt posisjonert til å drive valgkamp på empati, omsorg, anstendighet og «å gjenoppbygge nasjonens sjel», sier hun.

KOMMENTATOR: Vårin Alme kommenterer valgkampen på nettsiden AmerikanskPolitikk.no. Foto: Lise Reng

Pluss: En erfaren politiker

Biden har levd nesten hele livet sitt i politikken. Han ble valgt inn i Senatet som 29-åring, og har vært visepresident i to perioder.

– Han har en massiv politisk erfaring. Han har sett det meste og kjenner de største truslene. Han er kjent for å ha et godt samarbeid med republikanere og er en veldig godt likt person, sier Eirik Løkke, USA-ekspert i den liberale tankesmien Civita.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i tankesmien Civita. Foto: CF-Wesenberg/ kolonihaven.no

Minus: USAs eldste president

Så til de negative aspektene. Joe Biden vil med sine 77 år kunne bli den eldste amerikanske presidenten noensinne (og ved innsettelsen i januar vil han være 78).

– Det er et faktum at kognitive funksjoner og helse reduseres med alderen. Dette er en utfordring for Biden. Derfor har spørsmålet om visepresidenten vært så viktig, sier Løkke i Civita.

Biden har utnevnt Kamala Harris (55) som sin visepresident, og et av kriteriene var at hun måtte være klar til å ta over som president på dagen, dersom det skulle bli nødvendig. (Det faktum at hun er en svart kvinne trekkes også frem som en stor fordel for Bidens appell til velgerne).

– Det stilles legitime spørsmål om Bidens kognitive evner. Veldig mange amerikanere mistenker at han har tidlig demens, sier Løkke.

Det har vært flere episoder der Biden har rotet med ordene, som da han forsøkte å sitere uavhengighetserklæringen. Trump, som selv er 74, angriper stadig Biden for den høye alderen, og kaller ham «Sleepy Joe».

– Hvis han glemmer seg bort i debatt mot Trump, kan det være veldig skadelig. Dette er Bidens største utfordring, og jeg tror valgkampanjen hans er nervøse, sier USA-eksperten.

Minus: Merkelige uttalelser

Roting med ord, ufullstendige setninger og rare uttalelser er ikke bare noe Biden har gjort på sine eldre dager.

– Han er kjent for å si klumsete ting. Han kan være en løs kanon, sier professor Bailey ved NTNU.

I sommer ble han anklaget for å komme med rasistiske kommentarer da han uttalte at «hvis du stemmer på Trump, er du ikke svart», eller da han sa at «latinere er mangfoldige, i motsetning til afrikansk-amerikanere».

– Han snakker rett fra levra og er sleivkjeftet. Det kan by på problemer, sier Løkke i Civita.

Statsviter Vårin Alme mener at impulsive uttalelser og klumsete feil også kan være en fordel for Biden.

– Dette gjør at han fremstår som nær, personlig, og menneskelig – man føler liksom at man kjenner Joe Biden. En slik styrke skal man ikke undervurdere. Det kan både føre til støtte, og det kan gjøre det vanskeligere for motstandere å sverte ham politisk.

– Samtidig er det absolutt mulig at Biden forsnakker seg og sier noe som fremmedgjør velgere. Så langt anser jeg styrken som større enn svakheten her – tiden vil vise, sier hun.

Minus: Ikke radikal nok

Selv om det anses som et pluss at Biden er en samlende, sentrumsorientert politiker, kan det på samme tid være et minus, mener ekspertene.

– Mange amerikanere vil ikke være forent. De vil ikke ta imot håndsrekningen hans. USA er stadig mer polarisert, og folk er lei av «politics as usual», sier Bailey ved NTNU.

Lahlum mener Biden er en politiker som er bedre tilpasset 1970- og 80-tallet; en midtbanespiller som kompromisser og samarbeider på tvers.

– Det er nok litt utdatert. Flere leter etter dem med en klar mening. Er Biden skarp nok i retorikken? spør han seg.

