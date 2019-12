KORT, LIVSFARLIG VEI: Landsbyboeren Stratis Valamios (40) ser over mot Tyrkia og havet der han de siste årene har reddet utallige mennesker i nød. Foto: Harald Henden, VG

Den greske fiskeren henter lik opp av havet: «Vi har alle sviktet»

LESVOS, HELLAS (VG) Han glemmer aldri da han dro en død baby opp av havet, men måtte slippe taket for å hente opp de som fortsatt levde. Den greske fiskeren Stratis Valamios (40) vet ikke hvor mange han har reddet. Han skammer seg likevel hver dag.

– Jeg er mye sint.

Ved havnen i landsbyen Sykamnia nord på den greske øya Lesvos, sitter olivenbonden og fiskeren Stratis Valamios (40) og kjederøyker.

– Jeg er mye sint fordi ingen i Europa ser ut til å forstå at de vi henter i land her er mennesker som oss.

Vi kan se landet på den andre siden, vi er så nærme at mobilene våre sier «Velkommen til Tyrkia».

Med en god båt kan reisen over gå på ti minutter, men båtene som fortsetter å ankomme hit i ly av natten er hverken gode eller trygge.

Stratis har sett mer død og elendighet enn de fleste andre fiskere. Siden han flyttet til denne lille landsbyen med 100 innbyggere i 1995 har han sett flere titalls tusen flyktninger komme i land her.

Reddet en baby – lever trygt i Sverige

VG er på Lesvos, stedet i Europa som tar hovedvekten av alle flyktninger som forsøker å ta seg fra blant annet krigsherjede Afghanistan og Syria til Europa.

Ikke siden krisen i 2015 har så mange ankommet Hellas fra Tyrkia i båt. Bare i november alene kom over 4000 mennesker til Lesvos.

I den overfylte og kaotiske Moria-leiren, som VG fortalte om i en større reportasje onsdag, er forholdene uutholdelige for over 17.000 som nå befinner seg der.

Nå kommer også vinteren, og kulden kombinert med regn og elendige sanitære forhold gjør at mange barn pådrar seg livsfarlige sykdommer – som ofte går ubehandlet.

Fiskeren vi møter nord på Lesvos har mange vonde minner.

I 2009 krasjet en båt i et undervannsskjær og Stratis klarte å redde opp ti mennesker, mens ti andre druknet. En av de overlevende som fiskeren dro opp av havet var en ni måneder gammel afghansk baby.

Da familien forlot øya reiste de for å finne fiskeren som hadde reddet deres datter. De ville si takk.

Nå er jenta 10 år og bor i Sverige. Stratis fortsatt kontakt med familien.

Dagen 40-åringen husker best er likevel 28. oktober, 2015. En båt overfylt med 300 mennesker forliste.

– Det var druknede mennesker under båten vår. Jeg måtte finne ut av hvem som var i live. Jeg dro opp en død baby, men måtte slippe taket for å hente opp de levende, sier han.

Minst 60 døde ble funnet, mens andre forsvant i dypet.

RESIGNERT: Stratis mener Europa ikke gjør noe å ende krigene som skaper flyktninger. Han peker blant annet på Vestens omfattende våpensalg til Midtøsten. Foto: Harald Henden, VG

«Vi bør slutte å tenke svart/hvitt»

Fiskeren er frustrert over den europeiske flyktningpolitikken og over politikerne i andre europeiske land som ikke bryr seg om nøden i Hellas.

Han har selv reist til Moria-leiren, langt unna hans egen landsby, for å se hvordan menneskene som tar seg over havet nå lever.

– Vi har alle sviktet 100 prosent, sier han.

På TV-en på kafeen der vi snakker viser de bilder fra NATOs gallamiddag hos dronning Elizabeth. Vi ser klipp av dresskledde Stoltenberg og Erdogan. Stratis rister på hodet, og mumler at alle pengene de bruker på middagen kunne sørget for en tryggere vinter for tusener av menneskene i Moria.

Vi spør om høyrepopulismen i Europa og den dype skepsisen til islam blant mange innbyggere.

– Jeg er født her og derfor er jeg kristen. Hvis jeg var født i Tyrkia, på andre siden, ville jeg vært muslim. Det har ikke noe å si. Vi bør slutte å tenke så svart/hvitt.

HAR FÅTT NOK: Borgermestrer i landsbyen Moria Yiannis Mastroyiannis (70). Foto: Harald Henden, VG

En borgermester sint på Europa

Greske myndigheter bestemte i november at de skal stenge Moria-leiren og andre overfylte leire, og heller etablere opptil fem stengte leire for asylsøkere på de greske øyene.

Ingen VG møter på Lesvos vet likevel når det skjer og i Moria-leiren er det ingen tegn til at stedet skal stenges. Vi snakket med nyankomne syrere som satte opp sine enkle telt i det som til nå har vært urørte olivenlunder utenfor den overfylte leiren.

Noen hundre meter fra kaoset i leiren ligger den lille landsbyen Moria. Der, på hans kontor, møter VG den 70 år gamle borgermesteren Yiannis Mastroyiannis, som tidligere var militær kystvakt på havet mellom Tyrkia og de greske øyene.

Han har fått nok av de uverdige forholdene leiren. Olivenlundene blir ødelagt, søppel og kloakk flyter i gatene.

– Selvfølgelig er jeg sint, men ikke på flyktningene. De er mennesker som oss. Vi føler med dem og det de går igjennom nå på vinteren.

ENESTE VARMEKILDE: Bålene utenfor den offisielle Moria-leiren er både kilde til lys, varme og matlaging. Strømmangelen gjør livet her enda vanskeligere. Foto: Harald Henden, VG

Han setter seg opp i stolen.

– Jeg er sint på de europeiske politiske kreftene. Jeg hører så mange løfter, men det er tomme ord. Jeg er også sint på tyrkerne, som bruker flyktningene til politisk spill. Vi grekere kjemper for oss selv, sier han.

Mastroyiannis er glad for myndighetenes lovnader om å stenge Moria-leiren og opprette lukkede leire.

Kritikerne mener de nye leirene vil fungere som interneringsleirer, der flyktningene vil bli gjemt vekk og tatt fra bevegelsesfriheten. Men for Mastroyiannis vil de i hvert fall løse de umiddelbare problemene han selv sier han sliter med hver dag som borgermester i Moria.

Når planen vil bli satt i verk vet han ikke. Han har foreløpig ikke hørt noe fra greske myndigheter.

NY GRUNN: Helt i utkanten av Moria-leiren finner VG de aller siste ankomne, mennesker som flyktet hit fra Syria i november og desember Foto: Harald Henden, VG

«Flyktningene er ikke problemet»

Nord på øya, der VG møter fiskeren Stratis, er det regntungt og stormfullt. Han vet at flyktninger kom hit natten i forveien.

Vi spør om det er noe han, som har reddet så mange, ønsker å si til norske og europeiske politikere.

Han er stille en stund og tar et dypt trekk av sigaretten før han svarer.

– Problemet er ikke menneskene som kommer hit. Problemet er de kreftene som skaper konfliktene og den menneskelige lidelsen og fattigdommen. Det er de som må stoppes. Det er det problemet som må løses.

Han stumper røyken og ser på oss.

– Ingen har noen gang tapt noe ved å hjelpe et annet menneske.

LEK: To jenter leker ved familiens telt Moria-leiren. Foto: Harald Henden, VG

