REDNINGSMANNSKAPER: Minst personer 30 har mistet livet, og 650 personer er skadet. Nå jobbes det på spreng for å finne overlevende. Foto: Hektor Pustina / AP

Politimann mistet døtrene i dødsskjelvet: – Hvordan kan jeg leve?

Politimannen kom seg helskinnet ut fra ruinene etter jordskjelvet som har kostet minst 30 mennesker livet. Men det gjorde ikke familien hans.

Redningsarbeidere jobber mot klokken for å finne overlevende etter jordskjelvet i Albania som rammet natt til tirsdag denne uken. Så langt er minst 30 mennesker til nå er bekreftet omkommet, og 650 personer er skadet, opplyser Albanske myndigheter. Ifølge Reuters er 20 personer savnet.

Så langt er nærmere 50 mennesker hentet ut fra ruinene i live. En av dem er politimannen Ajet Peci, skriver nyhetsbyrået AP. Han klarte å komme seg ut ruinene fra en boligblokk som hadde kollapset i Durrës.

SOVER UTE: Flere har fått husene sine ødelagt. Her sover noen på en fotballbane i byen Dürres. Foto: Petros Giannakouris / AP

– Hvordan kan jeg leve? spør han gråtende, mens naboer trøster ham.

Hans to døtre døde. Kona er fortsatt savnet.

– Jeg aner ikke hva jeg gjorde for å klare å komme meg ut. Jeg skulle ønske jeg hadde blitt med dem.

Ifølge naboene var det bare fire eller fem familier som befant seg i den fem etasjers blokken da jordskjelvet rammet.

Familie begravd

Kystbyene Durrës og Thumane ble hardest rammet av skjelvet. I Dürres har nærmere 30 bygg blitt ødelagt.

En familie på ni personer ble begravet i ruinene, da den fire etasjes boligen de bodde i kollapset.

ØDELEGGELSER: En ødelagt bygning i byen Thumane, som ble hardt rammet av jordskjelvet. Foto: Petros Giannakouris / AP

Tirsdag ble en 17 år gammel gutt funnet i live. En 79 år gammel kvinne og en åtte år gammel jente ble funnet døde.

Redningsmannskaper jobber nå med å finne de resterende familiemedlemmene i ruinene. Ifølge Reuters tror de at et 18 måneder gammelt tvillingpar fremdeles befinner seg under ruinene. De leter også etter to gutter på seks og syv år, samt en 16 år gammel jente og en 52 år gammel handikappet mann.

Kraftige etterskjelv

Albanias statsminister Edi Rama forteller at flere tusen familier har fått hjemmene sine ødelagt.

I Dürres har folk sovet i telt, biler og på fotballstadion som følge av skjelvene. Ifølge landets forsvarsminister skal rundt 2100 mennesker sove i telt. Samtidig har flere blitt flyttet til hoteller.

ØDELAGTE HJEM: Ifølge Albanias statsminister har flere tusen familier har fått hjemmene sine ødelagt. I Dürres har folk sovet i telt, biler og på fotballstadion som følge av skjelvene. Foto: Petros Giannakouris / AP

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,4, og skal være det kraftigste skjelvet i landet på 30 år.

I etterkant av skjelvet skal det ha vært flere kraftige etterskjelv. Onsdag rammet et etterskjelv med en styrke på 5,3 Durrës.

Dersom dødstallene fortsetter å stige, vil jordskjelvet ha krevd flere liv enn i 1979, da et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 førte til at 40 albanere omkom.

Publisert: 27.11.19 kl. 23:38

