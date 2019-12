UNØDVENDIG: Selv om man har kastet penger etter problemet, har ikke krigen roet seg. Derimot kommer det frem at amerikanske myndigheter ofte har sett svært negativt på utviklingen i landet. Foto: OLEG POPOV / X00219

Dokumenter om Afghanistan-krigen: USA skal ha løyet til befolkningen

Løgn, korrupsjon og misbruk av enorme pengesummer avdekkes i flere interne intervjuer med offentlige tjenestemenn om amerikanernes rolle i krigen i Afghanistan.

Dokumenter fra interne intervjuer med en rekke offentlige tjenestemenn Washington Post har fått innsyn i viser at amerikanske myndigheter, med tre forskjellige presidenter i spissen, har skjønnmalt amerikanernes involvering i Afghanistan-krigen.

Intervjuene er ifølge avisen del av en føderal gransking av Afghanistan-krigen, og er gjort med en rekke personer som hadde sentrale roller i krigen – deriblant generaler, diplomater, bistandsarbeidere og afghanske tjenestemenn.

Sjefen for etaten som gjennomførte granskingen, John Sopko, sier til avisen at det amerikanske folk konsekvent har blitt løyet til om det som skjedde i Afghanistan.

SIGAR-etaten (Office of the Special Inspector General for Afghanistan, skulle undersøke misbruk av ressurser og svindel i krigssonen, men de gikk over på et sidespor hvor de – gjennom intervjuer – også skulle finne ut hva som var blitt gjort feil under krigen og hva man kunne lære av feilene.

De intervjuet over 400 personer som var del av krigen, hvorav de fleste var amerikanske generaler, diplomater og hjelpearbeidere.

De kontaktet også NATO-allierte i London, Brussel og Berlin, samt 20 afghanske embetsmenn.

STARTET KRIGEN: Det var under George W. Bush USA gikk inn i Afghanistan. Under hans ledelse hevder flere at USA brukte unødvendig mye penger på krigen. Foto: MOHAMMED JALIL / POOL

Skal ikke ha lyktes med noe

Det som kommer frem i intervjuene er at USA har kastet bort enorme pengesummer i Afghanistan.

Mellom 934 og 978 milliarder dollar har blitt brukt på krigen siden 2001, ifølge en inflasjonsestimert kalkulering gjort av Neta Crawford ved Brown University. Og dette er utregninger som ikke inkluderer penger brukt av andre departement som for eksempel CIA.

Til tross for dette skal man ikke ha klart å bekjempe korrupsjon, bygge en kompetent afghansk hær, eller stoppe opiumshandelen i landet.

– Etter drapet på Osama bin Laden, sa jeg at Osama antagelig ler i sin våte grav med tanke på hvor mye vi har brukt på Afghanistan, sier Jeffery Eggers, som var en del av Navy SEAL og jobbet under både Obama- og Bush-administrasjonen, i et av intervjuene.

FÅR KRITIKK: Tidligere president Barack Obama er blant presidentene som kritiseres for håndteringen av Afghanistan-krigen. Foto: Goran Tomasevic / X90012

Positiv offentlig – nedslående internt

I tillegg til intervjuene har Washington Post fått ut klassifiserte notater fra forsvarsminister Donald H. Rumsfeld fra mellom 2001 og 2006.

I notater fra 2006 kommer det frem at situasjonen på ingen måte så lys ut.

Barry McCaffrey, en tidligere hærfører, skal ha kommet med nedslående nyheter om at Taliban hadde gjort et imponerende tilbakeslag.

I en separat rapport ble det sagt at den afghanske regjeringen var enormt upopulær grunnet korrupsjon og inkompetanse. Det kom også frem at Taliban styrket seg, grunnet støtte fra USAs allierte Pakistan.

Til tross for dette kom Rumsfeld med en ren hyllest av amerikanernes fremskritt i landet i løpet av de fem siste årene i oktober 2006.

Han trakk frem mer enn 50 lovende faktaopplysninger og figurer, uten å nevne de dårlige nyhetene.

Statistikk ble ifølge en representant fra USAs nasjonale sikkerhetsråd tuklet med for å få det til å fremstå som at de vant krigen.

For eksempel presset Barack Obamas folk og Pentagon på for å finne statistikk som tilsa at økningen i amerikanske styrker funket, selv om alle beviser pekte på det motsatte, forklarer representanten.

Slet med korrupsjon og opium

Innad i NATO skal det ha vært flere planer for å stoppe opiumproduksjonen i landet, som under krigen vokste i takt med dødstallene.

Britene skal ha betalt bøndene for å ødelegge produksjonen, noe som bare skal ha motivert dem til å produsere mer neste år.

USA valgte på sin side å gå inn og ruinere åkrene selv, uten å betale for det. Dette førte til at hatet mot amerikanerne vokste og flere bønder skal ha valgt å støtte Taliban etter dette, kommer det frem av intervjuene.

I tillegg skal USA ha sendt enorme pengesummer til Afghanistan som nødhjelp. Dette medførte ifølge intervjuene historisk mye korrupsjon blant afghanske lobbyister, noe amerikanske myndigheter valgte å overse.

– Vårt største enkeltprosjekt, trist og uaktsomt selvfølgelig, kan ha vært utviklingen av massekorrupsjon, sier Ryan Crocker, som var toppdiplomat i Kabul i 2002, 2011 og 2012, før han legger til at det var umulig nærmest å fikse i ettertid.

Totalt er anslagsvis 157.000 mennesker drept i krigen i Afghanistan, over 43.000 av dem sivile. Ti norske soldater ble drept i NATOs tjeneste i Afghanistan-krigen.

