MASSIVT UTBRUDD: Twitter-brukeren Michael Schade tok dette bildet da han forlot vulkanøya. Foto: Michael Schade

Michael sto på vulkanen 20 minutter før utbruddet: - Ubeskrivelig

Under en halvtime før det massive vulkanutbruddet på White Island sto Michael Schade og turgruppen hans langs krateret. Fem personer er døde, og politiet tror ikke det er flere overlevende på øya.

Oppdatert nå nettopp

– Dette er så vanskelig å tro. Hele turgruppen vår sto bokstavelig talt langs kanten av krateret bare under 30 minutter før. Mine tanker går til familiene til de som for øyeblikket ikke er redegjort for, de som er skadet og redningsarbeiderne, skriver han på Twitter.

GeoNet meldte mandag at det hadde skjedd et vulkanutbrudd på nivå fire, i en skala der fem er et stort vulkanutbrudd på White Island på New Zealand.

Ifølge politiet oppholdt rundt 50 mennesker seg på øya da utbruddet startet.

Politiet sier at de ikke tror det er overlevende igjen på øya etter det kraftige vulkanutbruddet. Fem personer er så langt bekreftet omkommet, og politiet jobber nå for å få oversikt over det totale antallet.

Politiet har tidligere sagt at 27 personer ikke er gjort rede for, men det er uklart om dette tallet fortsatt står ved lag.

Politiet har begrunner dette etter å ha flydd over vulkanøya med politihelikopter, redningshelikopter og militærfly. Videre skal et militærskip sende ut droner over landskapet for å observere området.

Bakgrunn: Vulkanutbrudd på New Zealand – Minst fem omkommet

Mange av dem som ikke er redegjort for er gjester på cruiseskipet «Ovation of the seas»:

– Det er 17 nordiske gjester om bord på skipet «Ovation of the seas», men ingen av disse var i land på øya gjennom utflukter fra skipet eller fra egen hånd, sier Nina Edwardsen, marked- og kommunikasjonssjef i Royal Caribbean Cruises Norden til VG

I en pressemelding skriver cruiseselskapet RCL følgende:

– Vi er knust av dagens hendelser, og hjertene våre går ut til alle de som er berørt av denne tragedien. Vi jobber med lokale myndigheter og vi gir all hjelp og omsorg vi kan til våre gjester og deres familier, inkludert medisinske ressurser og rådgivning.

De opplyser videre at skipet vil forbli i havn så lenge som nødvendig for å bistå med situasjonen.

Nød- og redningsmannskapet får for øyeblikket ikke gå i land på øya fordi det er for farlig.

FARLIG: Nød- og redningsmannskaper får for øyeblikket ikke gå i land på øya, og flere personer er ikke redegjort for. Foto: Michael Schade

En rekke personer er også fraktet til sykehus med alvorlige brannskader.

– Herre min gud. White Island-vulkanen hadde utbrudd i dag for første gang siden 2001. Min familie og jeg hadde akkurat gått fra den 20 minutter før og ventet på å bli plukket opp av båten da vi så det. Båtturen tilbake hvor vi måtte se til folk som hadde blitt reddet var ubeskrivelig, skriver han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Schade på Twitter, men foreløpig ikke fått svar. Han har gitt mediene tillatelse til å bruke bildene han har tatt av utbruddet.

– Dette er noen av dem som ble plukket opp. Jeg ber for dem og for deres bedring. En kvinne min mor så til var i kritisk tilstand, men fremsto som sterk på slutten. Helikoptrene på øya så ødelagte ut, skriver han til dette bildet:

ASKE: Flere personer var i land på øya da utbruddet startet. Michael Schade forteller på Twitter om store ødeleggelser. Foto: Michael Schade

Han skriver videre at han har sjekket tidspunktet på bildene han tok:

– Det siste bildet av meg på land ble tatt klokken 13.49. Det første bilde av utbruddet tok jeg klokken 14.12, og det var et eller to minutter etter at det startet, skriver han.

Schade skriver at han er ubeskrivelig takknemlig for redningspersonenes innsats, og skriver at det var ansatte i reiseselskapet som dro inn med gummibåt for å hente folk:

FLERE REDDET: Ansatte i turselskaper tok små båter inn mot land for å hente ut folk. Foto: Michael Schade

Tidligere ordfører i byen Whakatane sier til New Zealand Herald at en av dem som mistet livet var en erfaren guide for White Island Tours, som blant annet tok med turister til den aktive vulkanen.

– En ung, energisk mann har mistet livet, sier han.

Hjemmesiden til turoperatøren er tatt ned og byttet ut med en melding hvor det står at de «for øyeblikket opplever en nødsituasjon».

Publisert: 09.12.19 kl. 11:23 Oppdatert: 09.12.19 kl. 13:31

Mer om