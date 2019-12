VELGER BORT LABOUR: Juliet Rose (18) skal stemme for første gang. Hun er egentlig Labour, men velger bort partiet etter Jeremy Corbyns håndtering av antisemittisme i partiet. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Juliet (18) tør ikke stemme på Labour i frykt for antisemittisme

LONDON/OSLO (VG) I dag går britene til valgurnene i det som kalles det viktigste valget for vår tids generasjon. For Juliet Rose (18) handler valget om mer enn Storbritannias utmelding av EU.

Nå nettopp

Regn og en kjølig desembervind blåser over Storbritannia når britene går til valgurnen i dag.

Ikke bare skal velgerne peke ut hvem som skal lede Storbritannia, valget vil avgjøre om britene går ut av EU med en avtale 31. januar neste år.

VG møter førstegangsvelgeren Juliet Rose (18) utenfor valglokalet i Fitzrovia, London. For henne handler valget om mer enn det:

– Jeg var ikke gammel nok til å delta under brexit-avstemningen, så dette er min første mulighet til å gjøre min stemme hørt. Jeg vil egentlig stemme på Labour, men siden jeg er jødisk så kan jeg ikke gjøre det i dette valget, sier Rose.

les også Jeremy Corbyn håper unge velgere skal gi ham valgseieren

Frykter økt antisemittisme

Labour-leder Jeremy Corbyn har stått i usedvanlig hardt vær i valgkampen og blitt kraftig kritisert av det jødiske miljøet i Storbritannia for sin håndtering av antisemittisme i eget parti.

Rose sier hun frem til søndag vurderte å stemme på Labour i protest mot Toryenes kutt i det offentlige tjenestetilbudet der hun bor, men at hun ikke tør.

TROSSET VIND OG REGN: De britiske valglokalene åpnet i dag klokken syv og holder åpent til klokken 22 britisk tid. Mange frykter dårlig vær gjør at velgerne holder seg i sofaen. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

– Jeg forstår at Labour ikke er det eneste partiet med institusjonalisert rasisme, men omfanget av i det i Labour er så omfattende. Familien min har bodd her i 60 år, likevel ringer meg faren min meg nå og er engstelig for at noen skal komme å slå inn døren han. Han mener vi burde flytte til Israel. Jeg vet ikke hva som vil skje hvis Corbyn vinner. Det er skremmende, jeg har aldri følt deg sånn før, forklarer Rose.

Hun røper overfor VG at hun stemte på de grønne.

– De er liberale og jeg er enig i mye av politikken deres, men de kommer ikke til å vinne. Hvis alt går galt, kan jeg i alle fall si at jeg ikke stemte på Labour, sier hun.

Avisene ber folk om å stemme

Dagens valg er det tredje parlamentsvalget på fem år. Velgeroppmøte kan være med å avgjøre valget, og mange frykter det dårlige været gjør at folk holder seg hjemme i sofaen.

Britiske aviser oppfordrer i dag velgerne om å ta frem paraplyen og komme seg til valglokalet for Storbritannias videre skjebne står på spill.

Enkelte aviser sier rett ut hvem de mener leserne må stemme på. Daily Mirror støtter Labour.

«Din stemme har aldri vært mer viktig», skriver Daily Mail og oppfordrer velgerne til å stemme på Johnson.

The Daily Star er lite subtile om hva avisen tenker om valget.

Redd brexit og stem på Tory-ene, mener the Sun.

Tok med bikkja

Sittende statsminister Boris Johnson troppet opp i stemmelokalet i Methodist Central Hall nær Downing Street i dag tidlig. Hakk i hæl fulgte Jack Russel-hunden Dilyn.

Hunder i valglokalet er en britisk tradisjon, og emneknaggen #dogsatpollingstation gløder i Storbritannia i dag.

Johnson har per i dag ikke flertall for sin skilsmisseavtale med EU. Johnson har lovet velgerne at dersom de konservative får flertall, skal han «get brexit done» – altså blir brexitavtalen et faktum.

BIKKJER OG VALG: Boris Johnson tok, i likhet med tusenvis av andre briter, med seg bikkja til valglokalet torsdag morgen. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Utfordrer Jeremy Corbyn fra Labour viste tommel opp til pressen da han og kona Laura Alvarez gikk inn i valglokalet ved Pakeman Primary School i Islington, nord i London.

Corbyn vil ikke dra britene ut av EU 31. januar, men heller starte opp nye forhandlinger med EU. Corbyns plan er at britene skal få stemme på ny når den nye avtalen er klar, om de vil ha avtalen eller forbli i unionen.

Halvert forsprang

Johnson og hans konservative parti har gjennom hele den seks ukers lange valgkampen hatt et solid forsprang på meningsmålingene. Menn jo nærmere valgdagen vi har kommet, jo dårligere har det sett ut.

TOMMEL OPP: Labours Jeremy Corbyn har spist innpå forspranget til Boris Johnson og de konservative. Foto: Joe Giddens / PA Wire

På valgdagen er Johnsons ledelse er halvert.

Den siste meningsmålingen fra The Telegraph, som kom i går kveld, viser at Johnson leder med skarve fem prosent. Målingen gir de konservative 41 prosent av stemmene, mens Labour får 36 prosent.

Ifølge the Telegraph er et «hung parlament», det vil si at ingen av de to store partiene får et rent flertall og kan derfor ikke danne flertallsregjering alene, det mest sannsynlige utfallet av valget.

les også I dag avgjøres Boris Johnsons skjebne: Skottland stemmer og bestemmer

En av seks velgere sier imidlertid at de ennå ikke har bestemt seg for hva de vil stemme på, viser målingen.

les også Britisk måling: Labour-fremgang, men tory-ledelse

Følg valget i kveld

Valglokalene stenger klokken elleve i kveld norsk tid. Da vil den første valgdagsmålingen offentliggjøres, og den gir en pekepinn på hvem som vinner valget.

Stemmene blir telt for hånd i det valglokalene stenger, og hver valgkrets vil offentliggjøre sine resultater så fort de blir klare. Den endelige opptellingen vil være ferdig fredag morgen.

Du kan følge det britiske valget på VGTV. Her blir det analyser i studio og direkterapporteringer fra London. Klokken 22.45 blir det direktesending når valgdagsmålingen offentliggjøres.

Publisert: 12.12.19 kl. 14:11

Mer om