ANGREP: En irakisk milits i USA brøt seg inn på den amerikanske ambassaden og satte fyr på et resepsjonsområde. Foto: Khalid Mohammed / AP

USA sender ekstra tropper til Irak

Etter et angrep fra en militsgruppe på den amerikanske ambassaden i USA, sender Pentagon nå ekstra tropper til Bagdad.

USAs forsvarsminister Mark Esper sier at USA nå vil sende ekstra tropper til Bagdad. Det skriver Reuters.

Den amerikanske ambassaden i Bagdad ble nyttårsaften utsatt for et angrep fra en militsgruppe. Demonstrantene satte fyr på amerikanske flagg og hengte opp gule flagg tilhørende militsen Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah).

Vitner fortalte om skudd, tåregass og kaos, men ingen skal ha blitt såret i angrepet.

BAKGRUNN: Angrep mot den amerikanske ambassaden i Irak

FORSVARER SEG: Mark Esper varsler at USA sender ekstra tropper til Bagdad for å beskytte egne borgere, soldater og diplomater. Foto: Evan Vucci / AP

Videoklipp viste storming av ambassaden, og bildene viste at amerikanske soldater hadde trukket seg tilbake bak et sikkert vindu.

– Vi gjør nødvendige tiltak for å beskytte amerikanske borgere, soldater og diplomater, og for vårt eget selvforsvar. Vi lener oss også på at Irak som vertsland vil bidra til å ivareta vår sikkerhet, og ber derfor irakiske myndigheter om å oppfylle sine internasjonale plikter, sier han videre.

Irak lover å bistå USA

USAs utenriksminister Mike Pompeo har gjort det klart at USA «vil forsvare folket sitt, som er der for å støtte et selvstendig og uavhengig Irak».

Det sa han i en telefonsamtale med Iraks statsminister Adel Abdel-Mahdi og med president Barham Saleh, skriver CNN.

Både presidenten og statsministeren skal deretter ha forsikret Pompeo om at også de vil sørge for å ivareta USAs folk og eiendommers sikkerhet.

Publisert: 31.12.19 kl. 18:21

