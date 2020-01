VENTER PÅ BESKJED: Irak har så langt ikke varslet koalisjonen mot IS eller Norge om at soldatene må trekkes ut av Irak, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. (H). Foto: Tore Kristiansen

Bakke-Jensen: Soldatene reiser hjem hvis Irak ber om det

Regjeringen vil trekke ut de norske soldatene fra Irak, hvis Irak formelt ber internasjonale styrker om å forlate landet, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Status for de om lag 70 norske soldatene som er på jobb i Anbar-provinsen sørvest i Irak er uavklart mandag ettermiddag.

Oppdraget går ut på å trene irakiske soldater i kampen mot IS, sammen med andre land i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Ifølge forsvarsministeren har Norge foreløpig ikke fått noen formell beskjed fra irakisk side. Koalisjonen hadde et telefonmøte på ministernivå fredag ettermiddag. Landene som deltar i den USA-ledede koalisjonen ble enige om å avvente videre behandling hos myndighetene i Bagdad.

– Akkurat nå får de norske soldatene ikke gjort noe. De bruker sine ressurser på sikkerhetstiltak, sier Bakke-Jensen til VG mandag ettermiddag.

Avventer

Norske myndigheter er foreløpig avventende etter at parlamentet i Bagdad vedtok en resolusjon om å tømme landet for utenlandske militære styrker. Det skjedde etter at USA angrep og drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i Iraks hovedstad natt til fredag.

– Lignende resolusjoner har vært vedtatt tidligere. Dersom det blir aktuelt, blir det i så fall etter en nærmere kontakt mellom irakiske og norske politiske myndigheter. Vi kan bare avvente og se hva som skjer videre, sier forsvarsministeren.

Han sier at styrkene er det på invitasjon fra irakiske myndigheter for å trene landets soldater i kontraterror aktivitet. Invitasjonen er det folkerettslige grunnlaget for at utenlandske styrker kan operere på irakisk territorium.

– Hva skjer om invitasjonen formelt trekkes tilbake fra irakisk side?

– Det vil være umulig å være der og drive mentorering og trening dersom irakerne ikke vil, sier Bakke-Jensen.

Deltar i NATO-operasjon

Norge deltar også med en gruppe offiserer i en egen NATO-operasjon med samme formål; Opplæring og trening i kampen mot IS. Det folkerettslige grunnlaget for denne styrken er det samme: En invitasjon fra Irak. NATO har omlag 600 soldater i Irak.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har innkalt NATOs råd, ambassadørene fra alle de 29 NATO-landene, til et hastemøte i Brussel mandag ettermiddag. Etter det, ca. klokken 16.30 norsk tid, vil Stoltenberg holde en orientering for pressen i NATO-hovedkvarteret.

Frykter «friendly fire»

– Er det frykt for at irakiske soldater, som dere har trent opp, kan angripe de utenlandske styrkene på basene?

– Det er noe som man i enkelte tilfeller opplevde i Afghanistan. Det er et risikomoment som man hele tiden må ta hensyn til, og det er med i de vurderingene som vi gjør, sier forsvarsministeren.

– Hvordan vurderes faren for at IS bygger seg opp igjen i den akutte krisen i regionen?

– Foreløpig har ikke det skjedd. Men det vil være en fare så lenge IS er til stede i regionen, sier Bakke-Jensen.

Publisert: 06.01.20 kl. 14:29 Oppdatert: 06.01.20 kl. 14:43

Mer om

Flere artikler