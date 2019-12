LANDER PÅ FASTLANDET: Spesialsoldater hentet fredag ut seks av åtte savnede fra øya White Island på New Zealand. Foto: Mark Baker / AP

Hentet ut seks døde i risikabel operasjon

Seks av åtte som har vært savnet på White Island siden vulkan-marerittet mandag, er hentet ut av spesialsoldater.

Familiemedlemmene til de døde samlet seg fredag morgen ved vannet i Whakatane, hvor man kan se rett over til øya som mandag denne uken ble rammet av et kraftig vulkanutbrudd.

Åtte personer har vært på øya siden. Man antar at de er døde, men det har vært for risikabelt å hente dem hjem: Forskere har advart om at det er så farlige gasser på øya etter utbruddet at ett åndedrag kan medføre død.

Fredag morgen klokken 00.30 lokal tid var imidlertid tiden inne: Åtte spesialsoldater ble ifølge Sydney Morning Herald sendt ut på den risikable operasjonen for å få dem hjem. Iført beskyttelsesdrakter og med ekstra oksygentilførsel gikk de i land på øya.

– Vi har hatt lyst til å gjøre dette siden mandag, men forholdene har vært vanskelige. Vi vil bare få alle hjem, sier New Zealands statsminister Jacind Ardern til ABC.

I SORG: Familiemedlemmer til de døde og savnede ventet fredag på havnen på fastlandet mens de døde ble fraktet bort fra øya. Foto: JORGE SILVA / X90026

På forhånd hadde politiet funnet frem til seks kropper ved hjelp av dronekamera. De lå alle mindre enn 200 meter unna hverandre.

– Seks døde er blitt hentet fra Whakaari-White Island og er tatt om bord i HNMZS Wellington, sa politisjef John Tims etter at helikoptrene hadde vendt tilbake til fastlandet.

Fortsatt er to savnet, og det er uklart når New Zealand vil gjøre et nytt forsøk på å prøve å finne dem.

Rundt 50 personer var på White Island da vulkanen plutselig fikk utbrudd. Åtte er allerede bekreftet omkommet, i tillegg til de seks som ble hentet ut fredag. 30 personer er innlagt på sykehus med alvorlige brannskader.

