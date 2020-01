TAR IMOT KONDOLANSER: Irans ambassadør til Libanon og en iransk religiøs leder sitter ved portrettet til Qasem Soleimani fredag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Sorg og sinne blant Soleimanis allierte: «USA er alle terroristers mor»

BEIRUT (VG) Få timer etter at den mektige iranske generalen Qasem Soleimani ble drept, ble VG invitert inn på den iranske ambassaden i Libanon. Der møtte vi seniormedlemmer i den Iran-støttede militsen Hizbollah - som kom med trusler om langvarig krig.

Klokken er 14.30 og det plaskregner i Libanons hovedstad Beirut.

Væpnede vakter åpner en tungt bevoktet port inn til Irans ambassadekompleks. Etter flere sikkerhetssjekker blir vi ledet opp en trapp og inn i et rom fylt av sørgende menn.

Religiøse ledere, politikere og medlemmer av den mektige og tungt bevæpnede militsgruppen Hizbollah sitter langs veggen, mens en mann synger religiøse hymner.

Innerst i rommet sitter Irans ambassadør til Libanon og tar imot kondolanser, og bak ham henger et portrett av ham alle har kommet for å sørge over: Mannen som inntil natt til fredag var en av Midtøstens mektigste - den iranske generalen Qasem Soleimani.

SORG FOR EN OMSTRIDT GENERAL: Sørgende menn på den iranske ambassaden fredag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Da Soleimani natt til fredag ankom flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad, ble han møtt av representanter fra en av de mange militsgruppene han har vært med å bygge opp. De skulle bringe ham videre inn i det krigsherjede landet.

Det hverken Soleimani eller de andre mennene visste da de satt seg inn i bilene, var at USAs president Donald Trump allerede hadde beordret å drepe dem.

Kort tid etterpå siktet en amerikansk Reaper-drone inn mot bilkortesjen og fyrte av sine missiler.

Nyheten sendte sjokkbølger over hele verden noen timer senere, da både Iran og USA bekreftet dødsfallet.

DREPT PÅ TRUMPS ORDRE: Slik så det ut rett etter angrepet ved flyplassen i Bagdad natt til fredag. Foto: Iraqi Prime Minister Press Office

Et av landene der Soleimanis makt er svært tydelig er Libanon. Som leder for Quds-styrken i Irans mektige Revolusjonsgarde, hadde Soleimani ansvar for den regionale stormaktens omfattende militære utenlandsoperasjoner.

Gjennom flere tiår har Soleimani bygget opp lojale militsgrupper i Irak og Syria, og blant annet ledet et nettverk av militante irakere som har drept flere hundre amerikanske soldater gjennom krigen i Irak. Han har også gjort libanesiske Hizbollah, som Iran var med å grunnlegge på starten av 80-tallet, militært sterkere.

I flere områder av Libanon er det vanlig å se store portretter langs veien av Irans øverste ledere.

Hizbollahs arsenal, med mer enn 100.000 raketter og missiler, anses av USA og Israel som en dødelig og reell trussel. Israel har hele tiden ment at Hizbollahs militære oppbygning mot deres grense er Irans verk.

HIZBOLLAH-TOPP: Politisk rådgiver for leder Hassan Nasrallah, Hussein al Khalil, hilser på sørgene i en trapp i den iranske ambassaden. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Hevnen vil bli stor»

På Irans ambassade fortsetter mennesker å komme inn for å kondolere. En av dem er den politiske rådgiveren til Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah.

Før han forlater ambassaden snakker Hussein al Khalil til VG og andre journalister.

– Med Suleimanis martyrdød etterlater han seg flere 1000 krigere som vil kjempe hans sak. USA vet med sitt kriminelle angrep at hevnen vil bli stor. Israel og USA vil sparkes ut av alle arabiske land, sier han.

Bare noen timer tidligere hadde Hizbollah-lederen Nasrallah, kommet med liknende trusler. Han sa i en uttalelse at «Soleimanis død måtte hevnes av motstandskrigere verden over».

Den dresskledde mannen VG møter legger fram truslene om en potensielt katastrofal krig helt rolig.

– Krigen mellom oss og Israel og USA vil bli veldig langtrekkelig, og vi har motstandskrigere som vil fortsette til kampen er ved en ende. Soleimanis blod vil lede oss til seier, sier han før han forsvinner ut en bakdør.

FULLT HUS: Hele fredag kom det nye mennesker til ambassaden for å kondolere ambassadøren. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«USA er avslørt»

I ambassaden møter VG også et annet seniormedlem i den omstridte organisasjonen, som er på terrorlisten til USA og flere andre land. Han sier han ikke vil uttale seg før Nasrallah skal tale på søndag, og derfor ikke vil ha navnet sitt på trykk.

Han svarer likevel når VG spør hva han tenker om USA og Trumps drap på den iranske generalen.

– Trump er en stor kriminell og USA er alle terroristers mor. De prøver å skjule seg bak en maske av frihet og menneskerettigheter, men nå er de avslørt, sier han.

Mens vi står der, kommer stadig nye menn inn. To russiske diplomater entrer rommet og går bort til ambassadøren.

RUSSERE: Russiske diplomater kom også til minnestunden for den drepe generalen. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Den libanesiske eksminister og advokaten Issam Noaman er også kommet for å vise respekt til den omstridte og lyssky generalen.

– Jeg har selv aldri møtt Soleiman, men det er åpentbart han har vært en viktig mann i kampen mot Israel, sier han, og fortsetter:

– Det er også åpenbart at USA med dette drapet har brutt alle internasjonale regler og at det de har gjort er en forbrytelse.

Det ingen snakker om på ambassaden denne dagen er at Soleimani, gjennom sine tiår med krig og konflikt i Midtøsten, selv, i manges øyne, ikke hadde respekt for krigens regler. Utallige sivile er drep og fordrevet i Syria-krigen, der Soleimani har vært blant Bashar al-Assads aller viktigste allierte.

Fredag var det mange av den mektige generalens fiender som jublet.

Men her, i den iranske ambassaden i Beirut, blir han hyllet som en helt.

SISTE HILSEN: Gjester skriver en hilsen i en bok ved inngangen til hallen der minnestunden ble holdt. Foto: Amund Bakke Foss, VG

