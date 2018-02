Tillerson om Nord-Korea: – Vi bruker ikke gulrot, vi bruker pisk

Publisert: 20.02.18 00:36

UTENRIKS 2018-02-19T23:36:08Z

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sier at USA vil fortsette å prøve og løse krisen på diplomatisk vis – helt til første bomben faller.

Tillerson bekreftet i et intervju med CBS-programmet «60 Minutes» at han holder alle kommunikasjonskanaler åpne dersom Nord-Korea ønsker å snakke.

– Vår diplomatiske innsats vil fortsette helt til den første bomben faller. Min jobb er å aldri skape en grunn til at den første bomben faller. Og vi vet ikke nøyaktig hvor mye tid som er igjen, sier han.

Foreløpig har Tillerson klart å overtale sin president til å holde en diplomatisk linje overfor Kim Jong Un. På sin Twitter-konto har imidlertid Trump stort sett holdt en mer aggressiv retorikk. I oktober kalte han Tillersons forsøk på en diplomatisk løsning for «meningsløs », og kalte Kim Jong Un for «Little Rocket Man».

– Presidenten kommuniserer slik som han gjør. Min jobb som toppdiplomat er å forsikre nordkoreanerne om at vi lytter, og vil høre på dem når de er klare for å snakke. De vil kontakte meg når de er klare, svarer Tillerson på spørsmål om Trumps kommunikasjonsstrategi.

Pisk fremfor gulrot

En åpenhjertig Tillerson erkjente at han er nervøs for den diplomatiske situasjonen med Nord-Koreas leder Kim Jon Un, som i sin nyttårstale uttalte at landets atomvåpen nå har kapasitet til å nå hele fastlands- USA .

– Det styrker også vår forpliktelse til å løse problemet. En slik trussel mot det amerikanske folk er ikke akseptabelt. Men så må vi finne ut om Nord-Korea i det hele tatt er klare for å diskutere dette. Hvis ikke, må vi fortsette med å legge press på dem, og øke presset med nye sanksjoner.

– Vi bruker ikke gulrot for å overtale dem til dialog. Vi bruker store pisker. Og det er det de må forstå, fortsatte Tillerson.

Tillersons tap og seire

Tillerson har gjentatte ganger kommet i klinsj med sin egen president over utenrikspolitiske avgjørelser, og i løpet av fjoråret meldte flere amerikanske medier om dyp uenighet mellom de to. Blant annet skal Tillerson ha kalt Trump en idiot foran flere forsvarstopper.

Trump ønsket å forkaste den iranske atomavtalen , men Tillerson frarådet dette. Han gikk også inn for å fortsette å ha amerikanske tropper stasjonert i Afghanistan.

På den annen side advarte Tillerson sin president mot å forlate parisavtalen, og mot å trekke landet fra frihandelsavtalen Trans-Pacific Partnership (TPP), uten å lykkes. Han frarådet også flyttingen av den amerikanske ambassaden til Jerusalem.

– Jeg tror det amerikanske folket har vunnet med avgjørelsene president har tatt. Og det handler ikke om enighet eller uenighet, fordi det er han som tar avgjørelsene.

På spørsmålet om hvorfor han aldri har avkreftet å ha kalt presidenten en idiot, svarte utenriksministeren følgende:

– Det er et spørsmål jeg har svart på før. Jeg vil ikke ære det spørsmålet med et svar igjen. Vi har så mange større saker å snakke om.