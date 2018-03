ØST: En kvinne på Kamtsjatka-halvøya helt øst i Russland avgir sin stemme søndag morgen lokal tid, lørdag kveld norsk tid. Foto: Alexander Petrov / TT / NTB Scanpix

Valget i Russland er i gang: Putin kan få ti ganger så mye som nummer to

Publisert: 18.03.18 00:20

2018-03-17

MOSKVA (VG) Presidentvalget er i gang lengst øst i verdens største land. Men alle vet hvem som kommer til å vinne.

Spørsmålet er bare om Vladimir Putin (65) får mer eller mindre enn 70 prosent, skal vi tro meningsmålere og eksperter.

Målingene tyder på at han kan komme til å få rundt ti ganger så stor oppslutning som nummer to i valget.

Det kjente opinionsinstituttet VTsIOM hadde i sin siste måling 69 prosent til Putin og 7 prosent til styrtrike Pavel Grudinin, som er kommunistenes kandidat. Men tegn tyder på at Grudinin har vært i siget de siste dagene.

Den største spenningen er hvor stor valgdeltakelsen blir. Kremls håp om «70–70», 70 prosent fremmøtte og 70 prosent oppslutning om Putin, ryker snarere på fremmøtet enn stemmer på den sittende presidenten.

Levada, et annet meningsmålingsinstitutt, fastslår at bare 30 prosent av russerne er helt sikre på at de kommer til å bruke søndagen til avgi sin stemme.

– Det er et stort press på folk om at de skal dra til stemmelokalene, sa opposisjonslederen Ilja Jasjin til VG lørdag.

Denne delen av opposisjonen har oppfordret folk til å boikotte valget i protest mot at bloggeren Aleksej Navalnyj ikke fikk lov til å stille som kandidat.

Andre kilder sier til VG at de planlegger å ødelegge/skrive på stemmeseddelen på en måte som gjør at den må vrakes.

Hvis fremmøtet skulle bli lavt, vil ikke presidentvalget i Russland få den samme legitimitet.

Putin har vært Russlands sterke mann i 18 år. 14 av dem som president, fire år som statsminister. Om han sitter ut en ny presidentperiode, vil det bli 24 år. Det er mer enn for eksempel Leonid Brezjnev, som var partileder i Sovjetunionen fra 1964 til 1982.

Vi må helt tilbake til Josef Stalin for å finne en leder bak Kremls murer som har sittet lengre. Han styrte fra 1924 til sin død i 1953.

Den eneste kvinnelige kandidaten, tidligere programleder for den russiske utgaven av Big Brother, Ksenija Sobtsjak, ligger ifølge målingene an til å få mindre enn to prosent oppslutning. Hun er datter av Putins tidligere mentor, Anatolij Sobtsjak, som den gang var borgermester i St. Petersburg.

Valget i Russland går over hele 22 timer - etter som landet er strukket over 11 tidssoner fra Stillehavet i øst til Østersjøenklaven Kaliningrad i vest.