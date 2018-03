Giftangrepet i Storbritannia: Russisk TV advarer «svikere»

Publisert: 09.03.18 14:09 Oppdatert: 09.03.18 16:19

LONDON (VG) Nervegassangrepet mot tidligere dobbeltagent Sergej Skripal (66) har fått beskyldningene til å hagle i russisk og britisk media.

Det mystiske angrepet i Salisbury mot den russiske eks-dobbeltagenten Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) har ikke bare satt flere menneskers liv i fare, men også ført til en isfront mellom Storbritannia og Russland .

Russiske myndigheter ikke bare avfeier påstandene som grunnløse, men i statskontrollerte media er tonen direkte nådeløs. Nå advares «svikere», i beste sendetid , mot å slå seg ned i Storbritannia, fordi de risikerer å bli drept.

«En advarsel»

I onsdagens kveldssending på Russlands Kanal 1 kom det profilerte nyhetsankeret Kirill Kleijmenov med en klar beskjed. Etter en innledende setning om spionsaken og at han personlig « sympatiserer med hvem som helst som lider, og selvfølgelig ikke fryder meg», la Kleijmenov til:

– Men for rent oppdragende formål, for dem som drømmer om en slik karriere, vil jeg utstede en advarsel. Yrket sviker er mye farligere enn å være narkotikasmugler. Det er veldig sjelden at de som velger det ender sine liv i fred og harmoni. Alkoholisme og narkotikamisbruk, stress, alvorlige psykiske problemer og depresjon er uunngåelige yrkesskader for en sviker. Og som en konsekvens av det, slag, bilulykker og selvmord.»

Britene peker på Russland

Britene har ikke holdt seg så sindige som klisjeen tilsier, heller. «Theresa May forventes i de kommende dagene å utpeke Moskva som hovedmistenkt» skriver den anerkjente avisen The Times i dag.

Flere britiske medier, deriblant The Guardian , påpeker at omstendighetene rundt flere dødsfall i Skripals nære familie , hans kones, bror og sønns, fremstår som «mystiske», uten at det i skrivende stund foreligger noen konkrete bevis for det.

Daily Mail bruker fete typer på forsiden « Russland kan knuse Storbritannia» og spør om Storbritannia bør boikotte fotball – VM i Russland, en idé som støttes av Sir Andrew Wood, britenes tidligere ambassadør til Russland, i et brev til Times .

Britiske medier var dessuten raske med å trekke paralleller til forgiftningen av Aleksandr Litvinenko i 2006, en likhet utenriksminister Boris Johnson også har påpekt.

Fakta Spionsaken Sergej Skripal 4. mars ble Dobbeltagenten Sergej Skripal (66) og hans datter Yulia (33) funnet bevisstløse utenfor et kjøpesenter i Salisbury i England.

Undersøkelser viser at de to var forgiftet med nervegift, og forsøkt drept, ifølge britisk antiterrorpoliti.

De to har ligget flere dager i koma. Også politimannen som kom først til for å hjelpe dem, er alvorlig skadet.

Britiske media spekulerer i om russisk etterretning står bak forgiftningen av Skripal og hans datter. Russiske myndigheter avviser det som «grunnløse påstander». (Kilde: Storbritannias innenriksdepartement, Sky News, Guardian)

Fleipet med drapsforsøk

I sin direktesendte advarsel la nyhetsankeret Kleijmenov la til at det å flykte til nettopp Storbritannia, var særlig uklokt.

– Uansett årsak, enten du er en profesjonell sviker av ditt fedreland, eller du bare bruker fritiden din til å hate landet ditt, gjentar jeg, uansett, ikke dra til England. Noe er ikke riktig der. Kanskje er det klimaet. Men de siste årene har det vært for mange rare hendelser med et brutalt utfall. Folk blir hengt, forgiftet, de dør i helikopterkrasj og faller ut av vinduer stadig vekk.