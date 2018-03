SMILER TIL VERDEN: Dette bildet er sendt ut av den nordkoreanske regjeringen etter møtet Kim Jong-un hadde med representanter for Sør-Koreas president mandag. Til venstre Sør-Koreas sikkerhetsdirektør Chung Eui-young. Foto: TT / NTB Scanpix

Sørkoreanske politikere etter historisk middag: Slik var Kim Jong-un privat

Publisert: 09.03.18 09:18

Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha overrasket den høytstående sørkoreanske delegasjonen med selvironi og lokalt risbrennevin.

Ifølge to sørkoreanske regjeringskilder skjedde dette under den historiske middagen i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang denne uken, ifølge Reuters.

Det sørkoreanske offisielle besøket i nord er det første i sitt slag siden Kim Jong-un overtok som diktator i det lukkede landet.

Kim Jong-un skal ha servert kalde nudler, vin og det asiatiske risbrennevinet soju under middagen.

Legge ned atomvåpen

Det var i løpet av denne middagen den 35 år gamle statslederen forpliktet seg til å legge ned sine atomvåpen og erklærte at han ville møte USAs president Donald Trump.

Utspillet fra Jong-un - og Trumps like overraskende uttalelse om at han vil møte erkefienden - har potensial til å bli et gjennombrudd for avspenning mellom Nord-Korea og USA.

I løpet av middagen, skal Kim Jong-un ha latt det falle lystige bemerkninger om hvordan han blir sett på utenfor Nord-Korea, i internasjonale media blant annet, røper en representant for den sørkoreanske regjeringen.

Det offisielle besøket varte i to dager, og sørkoreanerne fikk oppleve Kim Jong-un på nært hold sammen med kona Ri Sol-ju, og sier at de fikk inntrykk av at de to hadde et likeverdig forhold, og at de virket svært nær hverandre, ifølge Reuters.

Den 170 cm høye kommunistiske statslederen er gjentatte ganger spottende benevnt som «little rocket man» av Trump. Og det kom fram at Jong-un i høyeste grad var klar over dette, ifølge de sørkoreanske deltagerne. Han skal blant annet ha gitt inntrykk av at han forholdt seg avslappet til dette, og latt det falle spøker om seg selv flere ganger.

Representantene ble servert glovarm nordkoreansk supperett, den lokale spesialiteten kalde nudler, mange flasker vin og ginsenglikør. Og ifølge en deltager fortsatte flaskene å komme.

Skarpe trusler

Spenningene mellom Nord-Korea og USA og ikke minst naboen Sør-Korea steg til det høyeste nivået i 2017 med en serie av rakettutskytninger til Stillehavet og høylytt og aggressiv språkbruk fra både Kim Jong Un og USAs president Trump.

Trump-administrasjonen har advart Nord-Korea om at de er villig til å ta alle midler i bruk, inkluderte militære etter at landet har fortsatt sitt atomvåpenprogram trass i FN-sanksjoner og fordømmelse fra hele verden.

Noe skjedde likevel under OL i Sør-Korea, og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in gis æren for det som skal ha innledet en mer avslappet atmosfære mellom landene.

Følsomme temaer

Men under denne ukens middag i Nord-Korea, var stemningen en annen, og Kim Jong-un skal ha vært den første til å ta opp følsomme temaer, blant annet gjenopptagelse av militærøvelser mellom Sør-Korea og USA. Disse øvelsene ble utsatt for å oppnå et fredelig OL.

– Det var da vi skjønte at våre bestrebelser hadde båret frukter, sier en representant for den sørkoreanske regjeringen.

De sørkoreanske besøkende ble ikke fotfulgt av nordkoreanske guider, slik det er vanlig under slike besøk, men var fri til å bevege seg.