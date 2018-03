DØD: Den svenske frilansjournalisten Kim Wall ble bare 30 år. Foto: PRIVAT

Kjæresten om Kim Wall: – Et fantastisk og levende menneske

Publisert: 22.03.18 13:54 Oppdatert: 22.03.18 15:11

KØBENHAVNS BYRET (VG) Kim Wall (30) var redd for å skulle ut i ubåten til Peter Madsen, forteller hennes kjæreste i retten.

– Kim Wall både en fantastisk ambisiøs journalist. Og et fantastisk nysgjerrige og levende menneske, som fant skjønnheten alle mulige steder. Hun kunne ikke holde seg borte fra å reise rundt for å oppdage og skrive om andre mennesker, sier kjæresten fra vitneboksen i rettssal 60 i Københavns Byret.

– Alle min fremtidsplaner var lagt sammen med Kim. Nå vet jeg ikke lenger en gang hvorfor jeg tar en utdannelse. Det har påvirket alt.

Kjente ikke Madsen

Kjæresten forteller at han og Kim Wall hadde vært sammen i elleve måneder. Når Wall var i Danmark bodde hun hos ham.

– Vi bodde 80–100 meter fra Raketmadsens Rumlaboratorium, men vi kjente ham overhodet ikke, sier han.

Kjæresten bekrefter at Wall kontaktet Peter Madsen fordi hun ville skrive en artikkel om ham til det amerikanske magasinet Wired. Hennes første forsøk på å komme i kontakt med Madsen var 24. mars, forteller han.

Reportasjen skulle handle Peter Madsen og romkappløpet han var en del av. Kjæresten hadde selv vært med på å intervjue konkurrentene fra Copenhagen Suborbitals, og 10. august var siste mulighet for å snakke med Madsen, forteller han.

På spørsmål om han vurderte å bli med Kim Wall på ubåtturen, svarer kjæresten:

– Det gjorde jeg. Jeg var faktisk litt misunnelig over at hun skulle ut og seile med en ubåt. Men vi besluttet at det var best jeg gikk tilbake til gjestene.

Kjæresten: Hun var redd for ubåten

Ifølge kjæresten sa 30-åringen at hun var redd i forkant av turen, men bekymringen var knyttet til ubåten, ikke til Madsen.

Da Wall kom tilbake fra møtet med Peter Madsen, før de to dro ut med ubåten, spurte kjæresten hvordan hun opplevde han.

– Hun svarte at han var litt «all over the place», men at han virket interessant, sier kjæresten.

– Kan du utdype det? spør aktor.

– Jeg tror hun var fascinert av ham.

– Var hun urolig?

– Hun var redd for å skulle ut i ubåten, svarer kjæresten.

Da Wall ikke kom tilbake fra turen ringte han til hennes foreldre, som han hadde møtt for første gang dagen i forveien.

– Så støter jeg på det jeg finner ut er Peter Madsens kone. Hun roper til meg, og på dette tidspunktet er hun min eneste link til noe som helst, og jeg vil at hun skal fortelle meg et eller annet. Så roper hun at jeg skal slutte å spørre om ubåten, før jeg engang har nevnt ubåten, så vidt jeg husker, sier kjæresten.