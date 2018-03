FULL STOPP: Franske tog og fly stanser opp torsdag, og skoler og enkelte offentlige kontorer stenger dørene i protest mot president Macrons økonomiske politikk. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Frankrike lammet av kjempestreik

Publisert: 22.03.18 09:47 Oppdatert: 22.03.18 10:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-22T08:47:39Z

PARIS (VG) Reisende i Frankrike må regne med fullt kaos og kanselleringer på grunn av storstreiken som kan vare helt til slutten av juni.

Denne torsdagen kalles bare « helvetesdagen» i fransk presse. Kaoset som oppstår når statlig ansatte går ut i streik, rammer særlig alle dem som er avhengige av kollektivtrafikk.

På stasjonen Châtlet-Les Halles i Paris er det færre som haster fra plattform til plattform denne morgenen, men desto flere som står bom stille og stirrer frustrert på skjermene med tidtabeller.

– De gjør det virkelig veldig vanskelig for folk. Jeg fant akkurat ut at det ikke går tog til skolen min, og jeg må absolutt få levert eksamenspapirene mine i dag! Jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre, sier en oppgitt Samuel Dupont (19) , når VG møter han ved plattformen der han forgjeves venter på et tog.

Rammer vårturismen

Dagens streikekaos er bare en liten forsmak på det som venter reisende i Frankrike denne våren, enten de er franskmenn eller turister.

I perioden fra 1. april til 28. juni streiker de togansatte i to dager hver femte dag, med mindre regjeringen går med på å droppe innstrammingen av goder for arbeiderne, heter det fra fagforeningene.

Dette betyr en kraftig begrensning av togtilbudet. Allerede er det utsolgt på flere transportstrekninger i april, skriver Figaro . Også internasjonale togstrekninger rammes. Både Thalystoget, som går til Belgia og Nederland, og Eurostar, som pendler mellom Paris og London, melder om tidvise stopp i trafikken.

Fakta Derfor streiker de 22.mars streiker skole - og sykehusansatte, transportarbeidere og flyveledere i Frankrike. De streikende har det til felles at de misliker president Macrons forslag til arbeidslivsreformer. Macrons reformforslag inkluderer lønnsfrys, endringer i sykepenger og frynsegoder for offentlig ansatte, og en større åpning for bruk av korttidskontrakter. ( Kilde: Le Monde)

Flytrøbbel

For dem som har et fly til eller fra en fransk flyplass denne torsdagen, kan det vente en dårlig nyhet.

Hvert tredje fly fra Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon og Nantes, skal kanselleres, har flygeledernes fagforening varslet. Over 300 fly fra selskapet Air France er forespeilet kansellert. Verst går de ut over de korte flyvningene, melder Independent.

Og akkurat når flyvelederne avrunder sin streik, tar kabinansatte i Air France fatt på en ny streik, som skal pågå den 23. og 30. mars. Det kan bety trøbbel for norske påsketurister som gleder seg til en Frankrike-tur. En lignende streik den 22. februar førte til at halvparten av flyselskapets langdistanseflyvninger ble kansellert.

Feriedager verst

Hele 36 dager med streik denne våren vil særlig ramme de 4,5 millioner daglige pendlerne i Frankrike. På Châtlet-Les Halles bruker Desiree Orrego mer enn dobbelt så lang tid til jobb som vanlig, når hun må bytte tog flere ganger og avgangene er færre.

– Det er ubeleielig, klart det. Men jeg har sympati med de streikende. Dersom jeg hadde jobbet i staten, hadde jeg også streiket, sier kvinnen til VG.

I fransk media omtales dette som den første virkelige testen for Macron etter at han begynte sin presidentperiode for et knapt år siden.

Noe som gjør streiken ekstra utfordrende, er at flere av dagene der trafikken forventes paralysert, faller på klassiske utfartsdager i forbindelse med skoleferier og helligdager i Frankrike. Hvilke dager streiken rammer senere i vår, er det flere franske nettaviser som har laget oversikter over. Bekymrede kan for eksempel sjekke kalenderen til Linternaute .