Sky News: Julia Skripal utskrives fra sykehus

Julia Skripal, datteren til den russiske eksspionen Sergej Skripal, skal være frisk nok til å forlate sykehus, melder Sky News.

33-åringen skulle etter planen skrives ut allerede mandag, opplyser ikke-navngitte kilder til Sky News .

Det er ikke bekreftet om hun allerede har forlatt sykehuset, men ifølge opplysninger gitt til BBC skal hun ha blitt utskrevet og brakt til et trygt sted mandag. En offisiell uttalelse fra sykehuset ventes i løpet av dagen.

Faren Sergej Skripal befinner seg fortsatt på sykehuset, men blir stadig bedre, skriver BBC.

Sergej Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i den engelske byen Salisbury søndag 4. mars. Det ble senere fastslått at de var forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Julia Skripal ankom Storbritannia dagen før giftangrepet for å besøke faren.

Diplomatisk krise

Giftangrepet i Salisbury har skapt voldsom politisk uro de siste ukene. Russiske myndigheter nekter stadig for anklagene om at de sto bak angrepet.

Det russiske utenriksdepartementet varslet for snaut to uker siden om at drøyt 150 diplomater måtte pakke kofferten, blant dem en diplomat ved Norges ambassade i Moskva.

Dagen etter fikk Storbritannia beskjed om å sende hjem ytterligere 50 diplomater, i tillegg til de allerede 23 utviste, innen den kommende måneden.

Bakgrunnen for dette er at en rekke land, også Norge, i solidaritet med Storbritannia har utvist russiske diplomater som følge av angrepet i Salisbury.

Russland ber om møte

I en uttalelse fra den russiske ambassaden lørdag het det at møtene med det britiske utenriksdepartementet så langt har vært «fullstendig utilfredsstillende». Videre mener russiske myndigheter det er «på høy tid» at ambassadør Alexander Jakovenko og utenriksminister Boris Johnson møtes personlig for å diskutere etterforskningen av angrepet.

Det britiske utenriksdepartementet har så langt kun sagt at det vil svare på forespørselen «når tiden er inne».

