ATTENTATFORSØK: Yulia Skripal ble utsatt for et angrep med nervegass i begynnelsen av mars. Foto: TT / NTB Scanpix

Russland ønsker å besøke Skripals datter

Publisert: 31.03.18 12:26

Russiske myndigheter krever å få møte Yulia Skripal, som sammen med sin far, eks-spionen Sergei Skripal, ble utsatt for et nervegassangrep britiske myndigheter hevder russerne står bak.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er den britiske regjeringen nå tvunget til å vurdere et krav fra den russiske ambassaden i London om å få møte Yulia (33) Skripal, datteren til dobbeltagent Sergei Skripal (66) .

Ambassaden fremsatte kravet i en twitter-melding fredag.

Yulia Skripal ble forgiftet med nervegass og forsøkt drept sammen med faren, Sergei, i begynnelsen av mars. Attentatet skjedde i Salisbury i England, mens Yulia var på besøk fra Russland .

Britiske myndigheter vurderer spørsmålet om konsulær bistand i tråd med internasjonal og nasjonal rett, i tillegg til rettigheter til og ønsker fra Yulia Skripal, sier en talskvinne for det britiske utenriksdepartementet i London, ifølge Reuters.

