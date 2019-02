IS-krigere flykter til Irak – sivile etterlates i ruiner strødd med lik

Sivile som unnslipper det siste IS-området forteller at gatene er fulle av lik. Samtidig sniker IS-krigere seg over grensen fra Syria, og inn i Irak.

arrow-right expand-left HALTER UT AV KRIGEN: De er mistenkt for å være IS-krigere og har nettopp forlatt det som blir omtalt som det siste IS-kontrollerte området i Syria, Baghouz. Dette bildet viser flere menn som fredag kom bærende på en hardt skadet kamerat, gående mot de militære styrkene som evakuerer sivile til kurdisk-drevne leirer i nærheten. Andre bilder fra området viser rekker av menn som nå har overgitt seg.

pullquote «Det skumleste var artilleriilden. Den kom fra alle sider. Det lå strødd med lik, og vi måtte ligge flatt på bakken i timevis, mens granatene fløy i begge retninger».

Beskrivelsen kommer fra en 42 år gammel mann som har sluppet unna småbyen Baghouz i Syria , der IS kjemper en siste, desperat kamp mot Syrian Democratic Forces (SDF).

Sitatet er hentet fra en ny rapport fra Human Rights Watch (HRW), som VG har fått tilsendt. HRW har intervjuet mer enn 20 sivile som har flyktet fra det IS-holdte området de siste ukene.

De beskriver hvordan Baghouz og området rundt er blitt utsatt for gjentatte angrep med artilleri skutt fra bakken og bomber sluppet fra luften.

FLYANGREP: Krigere fra SDF følger med på et fly-angrep mot områder som IS fremdeles kontrollerer. Foto: Felipe Dana / TT NYHETSBYRÅN

Massegraver

En analyse av satellittbilder viser at nesten alle bygninger er ødelagt den siste måneden, mens kampene om det siste IS-området har rast for fullt.

De som har klart å unnslippe forteller at antallet døde de siste ukene har vært så høyt at de har begravet dem hvorhen de kunne. Satellittbilder viser en massegrav rett ved siden av hovedgaten i småbyen.

Blant de overlevende er slektninger av IS-krigere, men også sivile som er blitt holdt som gisler og levende skjold av IS i over tre år. De er blitt flyttet fra sted til sted i Syria, mens terrorhæren er blitt drevet fra skanse til skanse under kollapsen av det selverklærte kalifatet.

Flyktningene, som nå er etterlatt i et ruinlandskap forteller om en måned med sult mens kampene har pågått. Man er blitt tvunget til å spe maten med tørket gress.

Presset inn mot Baghouz-fjellene mot øst og Eufrat-elven mot sør, har sivile vært fanget i en liten lomme mens kampene har pågått. IS har nektet dem å unnslippe, og har krevd 400 dollar (3.500 kroner) i løsepenger per person de lar passere.

arrow-right expand-left PÅ FLUKT: Engstelige barn på vei ut av Baghouz-området i en av flyktningkonvoiene.

arrow-right expand-left ENORME ØDELEGGELSER: Soldatene fra SDF har tatt småby etter småby inn mot det aller siste området IS holder.

Krysser grensen

Fredag fortsatte evakueringen av kvinner, barn og noen menn i en kolonne med et 20-talls lastebiler. Lastebilene ble eskortert av pickuper med påmonterte maskingevær da de kjørte gjennom en såkalt humanitær korridor.

UNNSLIPPER DØDEN: IS-krigerne varslet at de ville kjempe til døden, men mange har overgitt seg og sneket seg inn i konvoiene som skulle vært for sivile. Foto: BULENT KILIC / AFP

Rundt 300 IS-krigere har sammen med flere hundre sivile vært beleiret av SDF-styrkene ved grensen til Irak i flere uker. SDF har ikke vært i stand til å gjennomføre den siste offensiven for å ta området på grunn av de mange sivile.

FAKTA: DEN ISLAMSKE STATEN (IS) Den islamske stat (ad-Dawlah al-Islamiyyah) er i utgangspunktet en irakisk jihadistgruppe som kjemper for en egen islamsk statsdannelse i Irak og Syria.

Gruppen ble etablert i 2013, med røtter tilbake til motstandskampen mot den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003. IS hadde gjennom tidligere ledere en tilknytning til al-Qaida, som gruppen deretter – under ledelse av Abu Bakr al-Baghdadi – ble en rival til.

IS hadde i 2013–2015 militær fremgang, og tok kontroll over store landområder i Irak og Syria. Deretter ble gruppen drevet på defensiven, og nedkjempet militært fra høsten 2017.

Det er stor bekymring for at gruppen skal gjenoppstå som terrorceller. Terrorister over hele verden har allerede erklært lojalitet til IS. Kilde: Store Norske Leksikon/NTB

Samtidig opplyser amerikanske og irakiske kilder at mange IS-krigere sniker seg over grensen og inn i Irak heller enn å lide nederlag i Syria.

Trolig har nærmere tusen IS-krigere krysset den åpne ørkenen i grenseområdet de siste seks månedene for å slippe unna SDF i Syria, melder NTB.

I Irak har celler av IS-krigere stått for et økende antall kidnappinger, drap og overfall langs veiene for å skape frykt i befolkningen, ifølge en irakisk general.

HVILEPAUSE: Krigere fra SDF tar en pust i bakken i utkanten av småbyen Baghouz under kampene mot IS den siste uken. Foto: Felipe Dana / TT NYHETSBYRÅN