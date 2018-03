ANGREP: Skyting i nærheten av statsministerens kontor i Burkina Fasos hovedstad Ouagadougou. Foto: AHMED OUOBA / AFP

Sikkerhetskilder: Minst 28 drept i angrep i Burkina Fasos hovedstad

Publisert: 02.03.18 13:18 Oppdatert: 02.03.18 17:36

Minst 28 personer meldes drept etter et angrep på Burkina Fasos militære hovedkvarter. Angrepet var også rettet mot den franske ambassaden.

Mens tre ulike sikkerhetskilder oppgir til nyhetsbyrået AFP at 28 personer ble drept i angrepet mot militærhovedkvarteret, melder andre medier om minst 15 drepte til sammen.

Landets informasjonsminister Remy Danjuino opplyste fredag ettermiddag at sju soldater og åtte ytterliggående islamister er drept, ifølge AP.

Han sier at fem av angriperne ble drept i nærheten av den franske ambassaden og tre i nærheten av forsvarsbygget. Trolig vil dødstallet for soldatene stige ettersom mange er alvorlig såret, opplyser han.

Angrepene startet fredag formiddag og var rettet mot flere bygg i hovedstaden Ouagadougou, blant annet den franske ambassaden. I samme område ligger flere andre ambassader og FN-kontorer.

Alle innbyggerne i byen fikk beskjed om å holde seg inne under angrepet.

Øyevitner: Skjøt mot tilfeldige folk på gaten

Ifølge øyenvitner hoppet fem væpnede menn ut av en bil og begynte å skyte mot folk på gata før de fortsatte mot den franske ambassaden, som ligger i sentrum av byen.

Bilen ble senere satt i brann, ifølge en AFP-reporter, som også melder om kraftige skuddvekslinger.

Ifølge den lokale radiostasjonen Omega ble det også avfyrt skudd ved statsministerens kontor.

Ved 14-tiden, et par timer etter at angrepet startet, opplyste en kilde i det franske utenriksdepartementet at situasjonen ved ambassaden var under kontroll.

Internasjonale styrker

Frankrikes ambassadør i Burkina Faso, Jean-Marc Châtaigner, skrev tidligere fredag på Twitter at det pågikk et terrorangrep, mens Sveriges ambassade la ut en meldiing på sin hjemmeside om at det pågikk skyting.

Både USA og Frankrike har spesialstyrker i Burkina Faso, der ytterliggående islamister de siste årene har gjennomført en rekke angrep og aksjoner.

Flere tusen mennesker er blitt drept og titusener drevet på flukt som følge av uroen.

I august 2017 ble 19 mennesker drept i et terrorangrep mot en restaurant i Ouagadougou. Året før ble 30 drept i et lignende angrep i byen.