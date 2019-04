Triller i Danmark

København: Sosialdemokratene gjør et sensasjonelt godt valg og beholder regjeringsmakten, ifølge en valgdagsmåling i dansk fjernsyn like etter at valglokalene ble stengt kl. 20 onsdag.

En annen måling tydet på en knapp ledelse til de borgerlige. Det gikk et jubelbrøl gjennom sosialdemokratenes hovedkvarter i Folketinget da TV-avisens valgdagsmåling tydet på at partiet stikk i strid med alle meningsmålinger får en framgang fra 62 til 65 mandater.

Målingen tydet på at regjeringspartiene får 89 mandater, mot 86 for den borgerlige opposisjonen. TV2s måling, som ble offentliggjort noen minutter tidligere, viste derimot at de borgerlige lå til å få 88 mandater mot 87 for regjeringspartiene.

Det er en rekke forbehold knyttet til disse målingene, og ikke et eneste fattig resultat forelå en halv time etter at valglokalene stengte.

To av de borgerlige støttepartiene vippet på kanten av sperregrensen på to prosent. Dessuten skal det velges fire mandater fra Grønland og Færøyene, som kan komme til å avgjøre hele valget.

