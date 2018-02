NOTAT: Notatet Devin Nunes forfattet ble fredag i forrige uke offentliggjort etter at Donald Trump fjernet hemmeligstemplingen. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Dette dokumentet splitter USA

Publisert: 05.02.18 22:52

UTENRIKS 2018-02-05T21:52:20Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter at et omstridt notat om FBIs overvåkning av en tidligere Trump-rådgiver ble offentliggjort, har det hersket to helt ulike versjoner av dette egentlig betyr for byråets Russland-etterforskning.

– Notatet frikjenner «Trump» fullstendig i granskingen, slo presidenten fast på Twitter i helgen.

Donald Trump fortsatte med å gjenta at det aldri har vært noe samarbeid mellom hans kampanje og russiske myndigheter, slik FBI etterforsker om skjedde i presidentvalgkampen i 2016. Han skrev også at det ikke har vært noen forsøk på å påvirke etterforskningen, slik enkelte hevder han for eksempel gjorde da han sparket den forrige FBI-direktøren, James Comey.

– En amerikansk skam, avsluttet han med.

Fakta FAKTA OM NUNES-NOTATET Etterretningskomiteen i Representantenes hus offentliggjorde fredag et omstridt dokument om FBIs Russland-etterforskning.

Dokumentet ble gjort tilgjengelig for allmennheten kort tid etter at det ble nedgradert av president Donald Trump.

FBI og det amerikanske Justisdepartementet var sterkt imot offentliggjøringen. Det var også Demokratene i Representantenes hus. Det såkalte notatet er utarbeidet av staben til republikaneren Devin Nunes, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Notatet inneholder påstander om at FBI og Justisdepartementet opptrådte kritikkverdig da det ble igangsatt overvåkning av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

Søknader om slik overvåkning rettes til en hemmelig etterretnings-domstol. FBI og Justisdepartementet anklages for ikke å ha informert domstolen godt nok om bakgrunnen for søknaden.

Bakgrunnen for søknaden skal delvis ha vært informasjon hentet fra den omstridte rapporten som den tidligere britiske spionen Christopher Steele laget om Donald Trump. I notatet hevdes det at Steeles rolle ikke ble forklart godt nok i søknaden til domstolen. Kilder i justisdepartementet har avvist dette.

Hovedgrunnen til at FBI ville overvåke Page, var at han var mistenkt for å ha opptrådt som en russisk agent. Russland antas å ha forsøkt å hjelpe Trump i valgkampen i 2016. (Kilder: NTB, AP, Etterretningskomiteen i Representantenes hus, Washington Post

Det var Trump selv som besluttet å offentliggjøre det i utgangspunktet hemmeligstemplede notatet , som er skrevet av republikaneren Devin Nunes, og som blant annet inneholder påstander om at FBI og Justisdepartementet opptrådte kritikkverdig da det ble igangsatt overvåkning av den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

Gjennom helgen har mange av Trumps nære støttespillere hevdet de samme tingene som presidenten. Det være seg en rekke partifeller og konservative medier. Enkelte mener notatet viser at det ikke finnes grunnlag for en Russland-etterforskning.

– Vi trenger en diskusjon om det virkelig er behov for Mueller-etterforskningen, ettersom hovedpremisset som utløste etterforskningen viser seg å ikke ha kredibilitet, og var både styrt og finansiert av politiske motstandere, skrev for eksempel kongressmann Jeff Duncan på Twitter.

Påstanden om at overvåkningen av Page var det som startet etterforskningen blir motsagt selv i Nunes’ notat. Der står det at det var informasjon fra George Papadopoulos, en annen som hadde rolle som rådgiver i Trump-kampanjen, som utløste etterforskningen.

Etter offentliggjøringen av notatet sto Demokratene, og liberale medier, fast på sine påstander om at den 3,5 sider lange versjonen av flere hundre sider med dokumenter etterretningskomiteen i Representantenes hus har fått tilgang på, ikke forteller den hele og fulle sannheten. Det samme har FBI og Justisdepartementet hevdet.

Demokratene har for eksempel påpekt at domstolen flere ganger godtok å forlenge overvåkningen av Page, noe de mener domstolen ikke hadde gjort dersom man ikke hadde funnet ting i første omgang som forsvarte dette. I Nunes-notatet har man ikke skrevet noe om hva man fant på Page underveis.

Republikaner: – Notatet har ingen påvirkning

Mandag fortsatte ordkrigen mellom Donald Trump og Adam Schiff, Demokratenes ledende representant i etterretningskomiteen i Representantenes hus på Twitter. Presidenten skrev blant annet at «Lille Adam Schiff» er en av de «største løgnerne og lekkasjemakkerne i Washington».

– Han må stoppes, avsluttet presidenten twittermeldingen sin med.

Schiff svarte på sin side med å beskylde presidenten for falske anklager, og foreslo at Trump heller bruker tiden sin på noe mer fornuftig.

Sent mandag kveld kom det også en Ipsos-undersøkelse hos nyhetsbyrået Reuters , som viser hvordan demokratene og republikanerne er splittet i synet på Russland-etterforskningen:

Her svarer nærmere tre av fire republikanere at de mener FBI og justisdepartementet prøver å undergrave president Trump gjennom «politisk motivert etterforskning». Samme andel demokrater svarer at de tror på en konkurrerende versjon, nemlig at «medlemmer av det republikanske partiet og Det hvite hus jobber for å undergrave FBI og justisdepartementet i etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget».

Noe av det mest oppsiktsvekkende i helgen var imidlertid at en rekke Republikanere gikk ut og påpekte at selv om de mener notatet viser at FBI og Justisdepartementets overvåkning av Carter Page kan ha blitt gjennomført på sviktende grunnlag, så er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det og etterforskningen av samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland.

– Jeg mener faktisk at dette ikke har noen påvirkning på Russland-etterforskningen, sa for eksempel kongressmann Trey Gowdy, som selv var med på å utarbeide notatet, på CBS-programmet Face the Nation .

Han, som er kjent som en ivrig Trump-tilhenger, mener at selv uten det notatet forteller var bakgrunnen for overvåkningen av Page, så var det flere andre ting som ville ført til en etterforskning. Gowdy pekte også på at dette notatet på ingen måte sier noe om presidenten har forsøkt å påvirke etterforskningen til FBI.

Nytt notat

Før støvet rundt Nunes-notatet har rukket å legge seg i Washington, D. C.s gater er debatten i gang om et nytt notat. Denne gang er det Demokratenes versjon, et ti sider langt notat, av det samme bakgrunnsmaterialet som Nunes skrev sitt dokument ut ifra.

Etter en avstemning natt til tirsdag norsk tid ga etterretningskomiteen, hvor republikanerne har flertall, grønt lys til å deklassifisere og offentliggjøre dette dokumentet.

– Republikanerne befant seg plutselig i en situasjon som ikke kunne forsvares da de offentliggjorde et villedende notat og nektet å offentliggjøre demokratenes svar. Så jeg tror de følte seg tvunget til å komme til denne avgjørelsen i dag, sier Adam Schiff, Demokratenes ledende representant i etterretningskomiteen etter avstemningen.

Han tror notatet vil bidra til å opplyse offentligheten etter det omstridte notatet fra forrige uke.

Dermed går den endelige avgjørelsen videre til president Trump og Det hvite hus. Sistnevnte har fra før gitt uttrykk for at de vil ta en vurdering av notatet dersom komiteen stemmer for offentliggjøring. De påpeker derimot at det ikke er gitt at presidenten vil fjerne hemmeligstemplingen av dette notatet, slik han gjorde med Republikanernes notat. En rådgiver i Det hvite hus forteller CNN at det først må gjennomgås av blant annet advokater.

Det står i kontrast til hva man kunne høre president Trump si da han var på vei til å holde sin State of the Union-tale i Kongressen forrige uke. Da sa han, før han selv hadde fått oversendt Nunes-notatet til gjennomsyn, til en kongressmann at han selvsagt ville sørge for at det ble offentliggjort. Dette ble fanget opp på kamera.

Fra presidenten eventuelt får oversendt notatet har han fem dager til å avgjøre om hemmeligstemplingen skal fjernes, og dokumentet offentliggjøres. Han kan også velge å sladde deler av det, og gjøre resten tilgjengelig.

Ingenting av innholdet i Nunes-notatet ble sladdet.