Mannen i 50-årene avbildet sammen med sin advokat Michael Green på sistnevntes kontor i Honolulu. Foto: AP

Mannen som sendte ut rakett-varselet på Hawaii: – Det har vært et helvete

Publisert: 04.02.18 01:16

En overivrig morgenvakt sto bak det falske rakett-varslet som ble sendt ut til Hawaiis innbyggere i januar. Nå forteller mannen i 50-årene at han er helt ødelagt.

«BALLISTISK MISSIL PÅ VEI MOT HAWAII . SØK DEKNING UMIDDELBART. DETTE ER INGEN ØVELSE», het det i meldingen 13. januar.

Det hele var en øvelse, men morgenvakten som sendte ut den illevarslende meldingen fikk ikke med seg beskjeden. Han sendte derfor ut pushvarslet som skapte full forvirring og panikk på øya.

Mannen er i 50 årene og har jobbet for nødsentralen på Hawaii i et tiår. Nå snakker han ut om hvordan han opplevde hendelsen. Han vil dog ikke bli identifisert på grunn av at han er bekymret for sin egen sikkerhet etter å ha mottatt en rekke trusler.

– Umiddelbart etterpå fant vi ut at det var en øvelse, og jeg ble helt knust. Jeg er fortsatt ødelagt. Jeg følte meg syk etterpå, sier han ifølge TIME.

Han skal ha vanskeligheter med å sove og spise.

– Det har vært et helvete for meg de siste ukene, fortsetter han og poengterer at han var 100 prosent sikker på at det var en rakett på vei mot Hawaii da han sendte ut meldingen.

I nærmere 40 minutter skal øya ha vært i full panikk før nødsentralen opplyste om at pushvarslet var feilaktig.

Det var nattevakten som hadde bestemt seg for at de skulle ha en øvelse. I meldingen fra nattevakten sto det tydelig «øvelse, øvelse, øvelse», men ved en feiltagelse av morgenvakten ble setningen «dette er ikke en øvelse» med i meldingen.

Sjefene hos Hawaii sin nødsentral sier de har hatt vanskeligheter med den ansatte som sendte ut varslet tidligere også. Han skal ved flere anledninger ha forvekslet om hendelser er øvelser eller virkelighet.

– Den ansatte har en historie der han tidligere har mistolket øvelser med virkelige hendelser, sier Bruce Oliviera, som har gransket hendelsen og utarbeidet en rapport under en pressekonferanse tirsdag.

Mannen fikk sparken forrige uke. I tillegg skal ytterligere én person være suspendert og tredje valgt å gå i forbindelse med hendelsen.