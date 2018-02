Utenriksministeren taus om spionanklager

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide nekter å kommentere anklagene om at den tidligere grenseinspektøren Frode Berg deltok i en etterretningsoperasjon på vegne av Norge.

Utenriksministeren møtte onsdag kveld støttegruppen til Frode Berg i Kirkenes. Det lille lokalsamfunnet i Finnmark har engasjert seg sterkt i saken til nordmannen, som sitter fengslet i Russland , siktet for spionasje. I nyttårshelgen gikk 450 mennesker i Kirkenes i fakkeltog til støtte for den fengslede nordmannen.

Sterkt møte

Søreide innrømmer overfor VG at det var sterkt å møte familien og vennene til Berg.

– Det var fint å møte dem. Dette er en forferdelig vanskelig situasjon for familien, og jeg fikk formidlet at norske myndigheter nå gjør det vi kan for å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte, sier Søreide.

Hun roser også arbeidet støttegruppen i Kirkenes gjør for å hjelpe den norske pensjonisten.

Det er første gangs siden Frode Berg ble pågrepet i Moskva i begynnelsen av desember at utenriksministeren kommenterer den betente saken. Samtidig avviser hun alle spørsmål rundt den alvorlige spionsiktelsen.

Opplysninger fra etterforskningen viser at russiske myndigheter anklager Berg for å ha betalt en navngitt russisk statsborger som skal ha fungert som agent for den norske etterretningstjenesten. VG er kjent med at russiske myndigheter mener at Berg skal ha formidlet informasjon om hvor de hemmelige opplysningene om russernes marineaktivitet i nordområdene skulle sendes. Etter det VG kjenner til mener etterforskerne at opplysningene er sendt med post fra Moskva til adresser som disponeres av norsk etterretningstjeneste.

– Vil ikke spekulere

Også Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, har tidligere antydet at nordmannen kan ha blitt lurt til å delta i en norsk etterretningsoperasjon.

– Jeg vil overhodet ikke spekulere i årsaksforhold. Det er heller ikke vårt fokus nå, men å bidra til at situasjonen for Frode Berg blir så lite ille som mulig, sier Søreide til VG.

Hun viser til at det foreløpig ikke er tatt ut tiltale mot nordmannen, og understreker at det fortsatt er uklart om det vil komme en tiltale, og hva den eventuelt vil inneholde.

– Er det kontakt mellom norske og russiske myndigheter med sikte på å finne en løsning på denne saken?

– Jeg kan ikke kommentere hvordan vi jobber, men vi forsøker å bruke de erfaringene vi har fra andre saker der nordmenn har sittet fengslet i utlandet. Så er det slik at det kan være andre måter å jobbe på enn det som tilsynelatende er det mest åpenbare, sier Søreide.

Besøk i fengsel

Hun sier hun ikke kjenner til om norsk politi har iverksatt etterforskning mot de to mennene som skal ha bedt Frode Berg ta med seg 3000 Euro til Russland. Berg hadde disse pengene på seg da han ble pågrepet.

Utenriksministeren understreker at ambassaden i Moskva nå følger opp den fengslede nordmannen med to besøk i måneden. Samtidig jobber UD med å gi Bergs støttespillere tilgang til fengselet.