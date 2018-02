UNDERERNÆRTE: Flere av søsknene var så underernært at politiet først trodde at alle var mindreårige. Det viste seg at syv av ofrene er over 18 år. Foto: PRIVAT

Slik lever «skrekkhus»-barna nå: – Noen av dem har aldri sett en tannbørste før

Publisert: 24.02.18 01:47

UTENRIKS 2018-02-24T00:47:03Z

Nærmere seks uker etter at politiet tok seg inn i huset til familien Turpin og pågrep foreldrene for tortur og barnemishandling, åpner de voksne barnas advokat opp om deres nye tilværelse.

Synet som møtte politiet i Perris i California var sjokkerende: Flere barn var lenket til møbler med kjetting og lås i mørke og illeluktende rom. Søsknene hadde ikke direkte tilgang til vann eller mat, og politiet beskrev ofrene som «underernærte og veldig skitne».

Mens foreldrene David Allen Turpin (57) og Louise Anne Turpin (49) nå er siktet og varetektsfengslet for tortur og barnemishandling, blir de totalt 13 barna ivaretatt av andre. De seks som er mindreårige er fordelt på to ulike fosterhjem, skriver CBS News .

De syv voksne ofrene blir ifølge TV-kanalen ivaretatt av helsevesenet. En del av Corona Medical Center skal ha blitt tilpasset de syv søsknene. Blant annet skal det ha blitt ordnet et uteområde der de kan trene og drive med sport. Samtidig introduseres de for en rekke ting som er nye for dem, fra Harry Potter-filmer til nettbrett.

Advokatene Jack Osborn og Caleb Mason representerer de voksne barna. De forteller at deres klienter på nåværende tidspunkt ikke ønsker seg annet enn å dra på stranden, på fjellet og på kino, men at de på lengre sikt vil ta utdanning og komme seg i arbeid.

– Jeg vil at dere skal forstå hvilke unike individer de er. De har sine egne drømmer og egne interesser, og nå kan de kanskje ha en mulighet til å følge disse, noe som er veldig spennende, sier Osborn.

– Takknemlige

Søsknene må nå lære seg hvordan de skal leve livene sine og ta egne beslutninger.

– Det i seg selv er en ny opplevelse for dem, å skjønne at de har rettigheter og at de har en stemme, forteller advokaten.

Borgermester i Corona Karen Spiegel har hatt kontakt med sykepleierne som følger opp de eldste ofrene.

– De snakker om hvor varme og kjærlige disse barna er. Og takknemlige. Noen av dem har aldri sett en tannbørste før. Ting som vi tar for gitt betyr så mye for disse barna, sier Spiegel.

Trodde alle var barn

De eldre og de yngre barna har ennå ikke blitt gjenforent, men holder kontakten gjennom Skype.

Da de startet etterforskningen gikk politiet ut fra at alle søsknene var barn, men senere viste det seg at syv av ofrene er over 18 år. Den minste barnet er to år, mens den eldste er 29 år.

Statsadvokat i Riverside County, Mike Hestrin, har tidligere uttalt at barna skal ha hatt en døgnrytme der de har lagt seg til å sove klokken 05 om morgenen og sovet gjennom dagen, mens de har vært våkne på nettene. Ofrene skal ha blitt fastlenket i månedsvis om gangen.

– De har blitt holdt fanget i lang tid. Først ble de knyttet fast med tau. Etter at en av dem klarte å rømme har foreldrene gått over til å bruke kjetting og lås, har statsadvokaten tidligere forklart.