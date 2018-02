RUSSISK NÆRVÆR: En russisk soldat står vakt ved et marked i Deir al-Zor i det østlige Syria. De russiske regulære styrkene støttes en gruppe leiesoldater, ifølge en rekke kilder. Foto: TT, NTB scanpix

Russisk UD bekrefter: Flere russere døde og skadet i kamp mot USA-ledede styrker i Syria

Utenriksdepartementet i Moskva bekrefter at flere russere er døde og flere titalls skadet etter en blodig hendelse i Deir al-Zor, øst i Syria 7. februar. Ofrene skal ikke være regulære, russiske soldater.

Det russiske utenriksdepartementet sier flere titalls borgere av Russland og andre tidligere sovjetrepublikker, som ikke er medlemmer av landets militære, er skadet i kamp mot USA -ledede styrker i Syria .

Utenriksdepartementet i Moskva kom tirsdag med en uttalelse , som er den første bekreftelsen på at det som kan være en gruppe russiske leiesoldater har lidd store tap i et sammenstøt i Deir al-Zor den 7. februar.

Uttalelsen fra UD i Moskva gir ingen informasjon om tallet på russere som ble drept i hendelsen. Det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova sa forrige fredag at det dreide seg om fem personer – betydelig færre enn rapporter i internasjonale medier har hevdet.

Det russiske utenriksdepartementet har avfeid alle rapporter om høyere dødstall som «desinformasjon».

Tallene spriker

Ifølge USA skal rundt 100 regimevennlige soldater har blitt drept i et amerikanskledet luft- og artilleriangrep som ble iverksatt etter at så mange som 500 regimevennlige soldater angrep en base hvor USA-støttede opprørsstyrker og amerikanske militærrådgivere holdt til.

Den siste uken har en rekke medier, researchere, slektninger og kolleger av russiske leiesoldater ha sagt at mange russere – muligens flere titalls eller hundrevis – kan ha blitt drept i hendelsen.

Nyhetsbyrået Reuters siterer tre kilder med kjennskap til saken, som sier at rundt 300 menn som jobbet for et «Kreml-tilknyttet privat militært selskap» enten ble drept eller skadet.

Ikke regulære soldater

Det russiske forsvarsdepartementet avviser at det for tiden er russiske soldater i området, ifølge nyhetsbyrået Tass .

– I en nylig militær konfrontasjon døde borgere fra Russland og andre land i Samveldet av uavhengige stater (tidligere sovjetrepublikker, journ.anm.). Det var også flere titalls skadede, heter det i den ferske uttalelsen.

«Soldater fra Den russiske føderasjon tok ikke på noen måte del» i sammenstøtet, og ingen våpen eller annet materiell fra det russiske forsvarsdepartementet ble benyttet, heter det i uttalelsen.

Videre opplyses det fra russisk hold at de kadede er blitt hjulpet tilbake til Russland hvor de får behandling på ulike medisinske institusjoner.

«Som det allerede er informert om, er det russiske borgere i Syria som har reist dit på eget initiativ og med forskjellige mål», heter det fra russisk UD, som fortsetter:

«Det er ikke opp til utenriksdepartementet å vurdere lovligheten og legitimiteten til deres avgjørelser».

Kom Assad til unnsetning

Russland har gitt president Bashar al-Assads regjering livsviktig støtte gjennom den til nå syv år lange borgerkriger i Syria, som begynte med at myndighetene slo ned protester i kjølvannet av den arabiske våren på brutalt vis.

Takket være en russisk kampanje med flyangrep i 2015 og en opptrapping av den militære tilstedeværelsen på bakken i Syria har president Assad fått overtaket i konflikten.

USA har støttet flere opprørsgrupper, deriblant Syrian Democratic Forces (SDF), en allianse av syriske arabere og kurdiske opprørere som kjemper for å styrte regimet.

Russlands president Vladimir Putin har siden 2016 flere ganger uttalt at kampoppdraget i Syria skal nedskaleres. Fremdeles er det imidlertid hundrevis, om ikke tusenvis av leiesoldater i Syria som russiske myndigheter aldri har bekreftet offentlig, skriver New York Times.

Ifølge storavisen skal leiesoldatene være utplassert for å holde de offisielle kostnadene lave og for å unngå upopulære rapporter om tap av soldater.