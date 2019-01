DØDSULYKKE: Passasjertoget ble truffet av en container, som blåste av et godstog. Åtte personer mistet livet i ulykken, som er den største i Danmark på 30 år. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Advokat: Lokføreren følte at noe var galt før ulykken

UTENRIKS 2019-01-04T14:10:39Z

Fra førerhuset på passasjertoget så lokføreren containeren henge ut fra godstoget. Minutter senere var åtte personer døde.

Publisert: 04.01.19 15:10

– Toget ristet. Han kunne se kjøreledningene blafret, forteller advokaten til avisen Berlingske .

Onsdag morgen blåste en container av et godstog og skar rett gjennom den første delen av et møtende passasjertog på vei over Storebæltsbroen i Danmark . Åtte personer omkom i ulykken.

Ifølge Berlingske skar containeren gjennom vognen, bare 20 centimeter over hodet på lokføreren.

Heidi satt i ulykkestoget : – Vi er takknemlige for livet

Ifølge førerens advokat Torben Kock, følte lokføreren fra passasjertoget at noe var galt allerede før ulykken skjedde.

Kraftige vindkast

Det blåste kraftig i området da ulykken skjedde, og det ble meldt at vindhastigheten lå rundt 21 meter i sekundet. Et av temaene for Havarikommisjonen, som skal kartlegge alle omstendigheter rundt togulykken, har vært kombinasjonen av togfart og vindstyrken.

Vindstyrken lå helt opp til grensen som Banedanmark har satt for at godstog må senke hastigheten over Storebælt.

Advokaten forteller at lokføreren valgte å senke hastigheten over broen, fordi han syns vinden var såpass kraftig. Kort tid etter oppdaget han det møtende godstoget og unormale gnister, skriver danske TV2 .

– Gnister fra kjøreledninger er ikke uvanlig. Men disse gnistene var lenger nede.

Ifølge advokaten var da lokføreren fikk øye på at noe stort hang ut fra en av vognene på godstoget. Sekunder etter smalt det.

– «Gud, er du i live?»

Koch forteller at lokføreren krabbet ut til passasjervognen. Der så han at den ene siden av vognen er totalskadet.

– På den andre siden sitter en passasjer, så lokføreren spør han «Gud, er du i live?», forteller advokaten.

Simon (19) om togulykken: – Vi måtte klatre over de døde

Ulykken er den største i Danmark på 30 år. Både lokføreren fra passasjertoget og godstoget ble avhørt onsdag.

Tre vogner ble totalskadet i ulykken. Totalt åtte personer mistet livet i ulykken, og fredag bekrefter dansk politi at alle ofrene er identifisert. Alle de omkomne var danske statsborgere mellom 27 og 60 år.

Det var 131 passasjerer og tre medarbeidere om bord på toget da ulykken skjedde. Alle de døde er passasjerer, ifølge DSB. I tillegg ble 16 personer skadet, men tilstanden er ikke livstruende for noen av dem.