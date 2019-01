FANGET: Rahaf Mohammed al-Qunun er sperret inne på et hotellrom på flyplassen i Bangkok. Foto: Twitter / Rahaf Mohammed al-Qunun

Saudiarabisk tenåring frykter for sitt liv: – Historien er veldig typisk

Den saudiarabiske 18-åringen som er sperret inne på flyplassen i Bangkok risikerer fengselsstraff for ulydighet.

– Det er en veldig typisk historie om kvinner som prøver å flykte fra familier som mishandler dem fysisk og psykisk, men også kvinner som blir hundre prosent kontrollert av familiene sine, sier Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International i Norge.

Rahaf Mohammed al-Qunun ble stoppet på flyplassen i Bangkok . Hun sier til AFP at hun ble stanset av saudiarabiske og kuwaitiske tjenestemenn da hun ankom Savarnabhumi flyplass i Bangkok lørdag.

18-åringen hevder tjenestemennene tok passet og reisedokumentene hennes med makt. Hun skriver på Twitter at hun frykter for sitt liv dersom hun blir sendt tilbake til familien sin i Saudi-Arabia .

– Mindreårige hele livet

Tin kjenner forholdene i Saudi-Arabia godt, og har skrevet boken «Saudi-Arabia – Sverdet og stemmene». Hun forteller at kvinner i Saudi-Arabia ikke kan gjøre noe uten tillatelse fra en mannlig verge. Vergen er enten ektemannen, eller en slektning, som en far eller en bror.

– Dette er et generelt problem i Saudi-Arabia. Kvinner er underlagt nære mannlige slektninger gjennom hele livet. Det gjør dem i praksis til mindreårige hele livet, sier Tin.

Risikerer fengsel

Rahaf skriver på Twitter at hun ikke lenger tror på islam, den offisielle religionen i Saudi-Arabia. Det er dødsstraff for å frafalle islam i Saudi-Arabia.

Tin forteller at 18-åringen kan straffes med fengsel for ulydighet mot vergen. Straffen kan i praksis bli livstid, dersom vergen hennes ønsker det.

– Når hun har sonet ferdig, trenger hun vergens godkjennelse for å bli løslatt, sier Tin.

At Rahaf har offentliggjort identiteten sin gjør henne spesielt utsatt.

– Da vil identiteten hennes være kjent for allmennheten i Saudi-Arabia. Hun vil ikke ha noe sted å flykte til. Hun vil være prisgitt hva familien vil gjøre med henne, sier Amnesty-rådgiveren.

– Kan bli drept

18-åringen har fortalt flere medier at hun frykter for sitt liv, dersom hun blir sendt tilbake til Saudi-Arabia.

– Jeg er hundre prosent sikker på at de kommer til å drepe meg med en gang jeg slipper ut av fengsel, sier Rahaf til AFP .

Tin utelukker ikke at det kan stemme.

– Det har skjedd før. Hun har stått opp mot vergens beslutning. Hun har eksponert hele familien. Noen familier kan bli så oppbrakte at de går til et sånt skritt, sier hun.

Rafah kom med et fly fra Kuwait, og var på vei videre til Australia da hun ble anholdt på flyplassen i Bangkok. Ifølge thailandsk politi hadde hun ikke nødvendige papirer for å komme inn i Thailand. Ikke alle tror på den historien.

«Det virker som om thailandske myndigheter finner på en historie om at hun forsøkte å søke om visum, og at hun ikke fikk det. Faktum er at hun hadde en billett videre til Australia. Hun ville ikke til Thailand i utgangspunktet», sier Phil Robertson, visedirektør i Human Rights Watch Asia, til BBC .

Søker asyl

Rafah skriver på Twitter at hun ønsker å søke om asyl.

Ifølge Tin har Thailand plikt i henhold til internasjonale konvensjoner å vurdere søknaden hennes.

– Andre land burde ikke komme unna med å la seg presse av Saudi-Arabia til å bryte internasjonale konvensjoner, sier hun.