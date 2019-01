EVAKUERTE: Folk sover på gulvet i et evakueringssenter i Nakhon Si Thammarat provinsen. Foto: AP/Sumeth Panpetch/Scanpix

Søker tilflukt før stormen i Thailand

UTENRIKS 2019-01-03T19:22:36Z

Titusenvis har søkt tilflukt i evakueringssentre i Thailand i påvente av den tropiske stormen «Pabuk» som er beregnet å feie inn over populære ferieøyer fredag.

Publisert: 03.01.19 20:22 Oppdatert: 03.01.19 20:32

Det melder blant annet Bangkok Post.

Mange ferierende har allerede rømt turistperler som Koh Phangan og Koh Tao og nå innkvarteres lokalbefolkningen i store tilfluktsrom. Det er ventet massivt regn og inntil syv meter høye bølger, ifølge AFP.

Uværet er anslått å nå kysten ved 19-tiden fredag lokal tid (01.00 lørdag norsk tid) og beveget seg ifølge AP torsdag ettermiddag vestover i den thailandske gulfen med en hastighet på 65 km i timen.

Evakuerer oljeplattformer

Ni olje- og gass firmaer har evakuert 2,635 ansatte fra offshore plattformer slik at bare 246 personer er igjen for å holde oppsyn, ifølge det thailandske energidepartementet. Oljeproduksjonen er dermed kuttet til 27 prosent av full kapasitet.

Nakhon Si Thammarat provinsen, som har en 220 km lang kystlinje, har satt opp 90 tilfluktssteder som kan huse inntil 86 000 mennesker.

Nestkommanderende guvernør i provinsen, Tawornwat Kongkaew, opplyste torsdag at rundt 30,000 mennesker som bor langs kysten er blitt flyttet til trygge områder og at de planlegger å flytte alle som bor utsatt til tilfluktssteder før stormen kommer. Alle skolene i provinsen er stengt fredag.

Både turister og fastboende på Koh Samui og Koh Phangan har de siste dagene hamstret mat og bensin og fergene til fastlandet har sluttet å gå.

Hamstrer mat og bensin

Mange tok turen til markedet for å handle.

– Jeg har solgt nesten alle grønnsakene mine, sier Thanita Somwong på Lipa Noi markedet til Bangkok Post . – Jeg har selv forhåndslagret mat hjemme.

VG snakket tidligere torsdag med Kolvin Lorentzen som er i Baan Haad Rin på øya Koh Phagan, sammen med Dan Bentzen.

Han fortalte da at det har vært lett vind og noe regn, men at de utover dagen har merket at været har tatt seg opp og at bølgene har blitt større. De har fått vite at stormen er ventet å nå øya i løpet av natten.

– Vi har hamstret inn vann og en del nødproviant og vi har tatt inn på et hotell som ligger bra til og virker som et solid bygg, sier Lorentzen.

Det er nå natt i Thailand som ligger seks timer foran Norge.

De mest utsatte områdene kan få opptil 200 millimeter regn i løpet av ett døgn.

Stormen er ventet å bli den mest alvorlige som har rammet landet siden «Harriet» i 1962, ifølge Seree Supratid, klimaforsker ved Rangsit-universitetet. Da mistet 900 mennesker livet.

På Koh Samui er det heist røde flagg på stranden for å advare folk mot å bade. Politiet patruljerer også strendene, men veldig mange av dem er allerede øde.

Norske Anne Britt Sodefjed sier til AP at hun ikke er bekymret.

– Vi har kjøpt lys, ja, og noe ekstra vann. Og vi vet at hotellet vil passe på oss, sier hun til nyhetsbyrået.