Etter massivt kjendis-press: Benådet etter 15 år i fengsel

Historien om Cyntoia Brown (30) har mobilisert kraftig i USA. Nå har hun blitt benådet av guvernøren i Tennessee etter å ha sonet 15 år av en livstidsdom for drap.

Avgjørelsen kommer etter stort press rettet mot guvernør Bill Haslam i Tenessee, som har muligheten til å benåde Brown før hans periode er over den 19. januar, skriver CNN.

Mandag annonserte Haslam at han vil benåde 30-åringen, som var 16 år gammel da hun ble dømt til livstid i fengsel for drap.

– Cyntoia Brown har selv innrømmet at hun begikk et forferdelig lovbrudd i en alder av 16 år. Likevel: Å pålegge en livstidsdom på en mindreårig, som innebærer at hun må sitte i fengsel i minst 51 år før hun en gang er kvalifisert for prøveløslatelse, er for hardt, sa han ifølge avisen Tennessean.

Historien til Brown ble kjent gjennom dokumentaren «Me Facing Life: Cyntoia’s story», der hun beskriver hvordan hun ble tvunget inn i prostitusjon som ung, voldtatt flere ganger, og hvordan det er å være et offer for menneskehandel.

Den strenge dommen mot Brown har ført til en debatt i USA om hvordan man skal behandle mindreårige og ofre for menneskehandel i rettssystemet.

Ikke dømt som mindreårig

Det var i 2004 at Brown ble dømt til livstid i fengsel for drapet på en 43 år gammel mann, som hun hevder at skulle kjøpe sex av henne. Hun har tilstått drapet.

Ifølge Huffington Post bodde hun på dette tidspunktet sammen med en 24 år gammel mann, som også var hennes hallik. Hun har forklart at 24-åringen som gikk under kallenavnet «Kut-Throat» misbrukte henne og tvang henne til å selge sex. Flere amerikanske medier rapporterer at de to var kjærester, mens andre kun omtaler ham som hallik.

Ifølge Brown oppførte 43-åringen seg truende etter å ha tatt henne med hjem, og hun hevder at hun fryktet for sitt eget liv. Mens mannen sov, skjøt Brown ham og rømte fra stedet i bilen hans, med våpen og penger. Selv forklarte 16-åringen at hun tok med seg pengene fordi hun var redd for hva som ville skje hvis hun kom tomhendt hjem til «Kut-Throat».

Ble ikke dømt som mindreårig

Retten festet den gang ikke lit til Browns forklaring om at drapet var begått i selvforsvar, og klassifiserte handlingen som et ran. Tross sin unge alder ble hun ikke behandlet som mindreårig i retten, men voksen, og dømt til livstid for ran og drap.

Derri Smith, grunnlegger av organisasjonen End Slavery Tennessee, mener Brown ikke ble behandlet rettferdig:

– Hvis du ser på Cyntoias originale rettsdokumenter, er de pepret med begrepet «tenåringsprostituert». Vi vet i dag at det ikke er noe som heter «tenåringsprostituert», sier han til CNN.

Han understreker at man ikke kan holde et barn ansvarlig for å ha blitt utnyttet av voksne for prostitusjon, og at det er ikke er et valg en mindreårig kan ta.

– Det er ganske tydelig at det sitter en voksen bak som manipulerer og utnytter henne, sier han om rettsdokumentene fra 2004.

Løslates 7. august

Etter dokumentaren om Brown, har flere grupper og kjente personer engasjert seg i saken hennes. Blant dem som har argumentert for at hun må løslates under de virale emneknaggene #FreeCyntoiaBrown og #Clemency4Cyntoia, er Kim Kardashian West, Lebron James, Snoop Dogg, Cara Delevingne og Rihanna, skriver svenske Expressen.

– Systemet har mislyktes. Det er hjerteskjærende å se en ung jente bli et offer for menneskehandel, og når hun har mot til å kjempe tilbake blir hun fengslet på livstid! Vi må bli bedre og gjøre det som er rett, skrev West i en Twitter-melding om Brown for et år siden.

Mandag takket hun guvernør Haslam for benådningen på Twitter.

Brown løslates den 7. august 2019, annonserte guvernør Haslam mandag. Løslatelsen er betinget ti år frem i tid. Lokalavisen Tennessean har publisert en uttalelse fra Brown om løslatelsen, videreformidlet gjennom hennes advokater.

– Takk, Guvernør Haslam, for din barmhjertighet ved å gi meg en ny sjanse. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjøre meg fortjent til din tro på meg, skriver hun.

I uttalelsen takker Brown familien og alle som har støttet henne, og skriver at hun har ett fag igjen før hun er ferdig med en bachelorgrad i mai 2019. Hun skriver at hun vil bruke livet utenfor murene på å hjelpe unge mennesker.

– Mitt håp er å hjelpe unge jenter med å unngå å ende opp der jeg har vært, avslutter hun.