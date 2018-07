FIKK NOK: I denne bargata på Kos har de norske ungdommene holdt til på turen som er en årlig russetradisjon. Politiet fikk til slutt nok av rabalderet til russen og valgte å gå inn og sette en stopper for festingen. Foto: Odin Jæger, VG

Gresk politi: Derfor aksjonerte vi mot norske ungdommer

Live Vedeler Nilsen

Odin Jæger (foto)

Publisert: 28.07.18 13:55

KOS (VG) Politimesteren på Kos forteller at de aksjonerte mot de norske ungdommene etter ti dager med aggresjon og bråk. Nå oppfordrer han norske foreldre til ikke å la barna reise alene.

Ungdommene som ble løslatt fra fengselet på Kos fredag ettermiddag, forteller om hardhendt behandling fra politiet . Politiet på øya er uenig at de var unødvendig hardhendte mot de norske ungdommene som ble arrestert natt til fredag.

Lørdag morgen satt VG seg ned med politimesteren på ferieøya for å snakke om den norske ungdomsvolden.

– Vi prøvde å snakke med dem først, men de hørte ikke etter. De ble mer voldelige etter det, og vi ble nødt til å bruke fysisk makt for å arrestere dem, sier politimester Kokoroskos Kostantinos ved Kos politistasjon.

– Noen av ungdommene sier at dere brukte batonger mot dem. Stemmer det?

– Nei, vi brukte ikke batonger, svarer politimesteren.

Denne uken har flere kommende russ fra ulike norske byer gjestet den greske ferieøya.

Natt til fredag ble ti av nordmennene pågrepet av politiet og siktet for slåssing. Flere av nordmennene stiller seg uforstående til politiets handlingsmåte.

Videoer og vitneutsagn VG har fått tak i tegner et bilde av en uke med knuffing og bråk blant ungdommene.

Fikk beskjed om ny kommende slåsskamp

Kostantinos understreker at de fleste norske ungdommer oppfører seg fint, men at det har vært særlig to guttegjenger på cirka 25 ungdommer hver som skal ha oppført seg aggressivt mot hverandre de siste ti dagene.

Ifølge politimesteren skal de ha fått vite om den angivelige slåsskampen mellom gjengene via andre skandinaviske ungdommer som kontaktet dem på forhånd.

– Det kom flere ungdommer til stasjonen og fortalte at de var lei av slåssing i bargaten. De fortalte at det hadde skjedd tidligere, og at det kom til å skje igjen den kvelden. Derfor visste vi om det på forhånd.

På spørsmål om hvorfor politiet reagerte slik de gjorde, forteller politimesteren at arrestasjonen skal være en lærepenge for ungdommer som bruker ferien sin på Kos til å slåss.

– Vi vil ikke at dette skal skje igjen, og det kommer det heller ikke til å gjøre. Vi patruljerer bargaten hver kveld nå for å sørge for det.

– Alkoholen er problemet

Politimester Konstantinos forteller at slåssing på øya bare var et lite problem for to-tre år siden, men at de siste par årene har eskalert. Han understreker at dette ikke bare gjelder norske ungdommer.

– I år var det skandinavere, neste år er det kanskje tyskere. Hvem vet. Ungdommer oppfører seg likt verden over. Det er alkoholen som er problemet – de må stoppe å drikke så mye!

Både politimesteren og flere av politimennene forteller at de selv har barn i den alderen, og at de ikke ser på de norske ungdommene som annerledes enn sine egne.

Politimester Konstantinos oppfordrer norske foreldre til å bli med barna sine på ferie neste år for å forhindre det han mener er et overdrevent alkoholinntak.

– Ungdommene er velkomne på øya vår, men vær så snill, ikke slåss. Det er små barn her på øya også.